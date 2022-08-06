İstanbul'da seyyar satıcılardan rüşvet aldıkları belirlenen 2 zabıta yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da seyyar satıcılardan rüşvet aldıkları belirlenen 2 zabıta yakalandı

06.08.2022 12:25
İstanbul'da seyyar satıcılardan rüşvet aldıkları belirlenen 2 zabıta yakalandı

Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanan futbol müsabakası öncesinde seyyar satıcılardan rüşvet aldıkları belirlenen Kadıköy Belediyesinde görevli 2 zabıta, suçüstü yakalandı.

Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanan futbol müsabakası öncesinde seyyar satıcılardan rüşvet aldıkları belirlenen Kadıköy Belediyesinde görevli 2 zabıta, suçüstü yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce "örgütlü olarak rüşvet almak" ve "rüşvete aracılık etmek" suçlarından hakkında adli işlem yapılan bir personelin de arasında yer aldığı Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta ekiplerinin, 4 Ağustos'ta Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak futbol müsabakası öncesinde seyyar satıcılardan rüşvet toplayacakları belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, stadyum ve çevresinde gerekli emniyet tedbiri aldı. Çalışma sonucu, seri numaraları önceden alınmış paraların rüşvet alışverişinde kullanıldığının tespit edilmesi üzerine belediyede görevli 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu, Futbol, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da seyyar satıcılardan rüşvet aldıkları belirlenen 2 zabıta yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da seyyar satıcılardan rüşvet aldıkları belirlenen 2 zabıta yakalandı - Son Dakika
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