Ülker'in satışları 1.8 milyara ulaştı
55 dakika önce
Ülker Bisküvi, 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 38,7 artırarak 1,8 milyar TL'ye ulaştırdı.
Ülker Bisküvi
, 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 38,7 artırarak 1,8 milyar TL'ye ulaştırdı. Türkiye
operasyonları yüzde 27,6, ihracat ve yurtdışı operasyonları yüzde 61,1 büyüdü.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 08:53
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