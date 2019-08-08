Son Dakika Haberleri: Ülker'in satışları 1.8 milyara ulaştı
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Ülker'in satışları 1.8 milyara ulaştı

55 dakika önce

Ülker Bisküvi, 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 38,7 artırarak 1,8 milyar TL'ye ulaştırdı.

Ülker'in satışları 1.8 milyara ulaştı, System.String[]
Ülker Bisküvi, 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 38,7 artırarak 1,8 milyar TL'ye ulaştırdı. Türkiye operasyonları yüzde 27,6, ihracat ve yurtdışı operasyonları yüzde 61,1 büyüdü.
Ülker Bisküvi, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 08:53 
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