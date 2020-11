Ülker, Kerevitaş, Anadolu Efes, Netaş

Şirketler, üçüncü çeyrek ve yılın ilk dokuz aylık dönemine ilişkin bilançolarını açıklamayı sürdürüyor. Şirketlerden bilançolara ilişkin olarak yapılan açıklamalar şöyle:

Ülker 2020'nin ilk dokuz ayında büyümesine devam etti

Ülker Bisküvi, 2020 yılının ilk dokuz aylık döneminde cirosunu yüzde 19.3 artışla 6.7 milyar liraya ulaştırdı. Şirketin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada Faiz Amortisman Vergi Öncesi Karının (FAVÖK) 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 22.6 artışla 1.2 milyar liraya ulaştığını duyurdu.Büyümeyi yılın dokuz aylık döneminde de devam ettirmeyi başardıklarını belirten Ülker CEO'su Mete Buyurgan, "Toplam ciromuzu 6.7 milyar liraya ulaştırırken, ihracat ve yurt dışı operasyonlarımızın toplam ciro içindeki payı 190 baz puan artarak yüzde 40, toplam FAVÖK içindeki payı ise 220 baz puan artarak yüzde 49 olarak gerçekleşti. Dokuz aylık konsolide FAVÖK marjımız önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17'den yüzde 17.5'e ulaştı. Güçlü ve çevik bir şirket olarak bu zorlu ve hassas dönemde üretim, satış ve dağıtım faaliyetlerimizle tüketicilerimize ulaşmaya, istihdam, yatırım ve ihracatımızla ülkemize katma değer sağlamaya devam ediyoruz" dedi.Taze dondurulmuş gıda ve margarin şirketi Kerevitaş'ın 2020 yılı ilk dokuz aylık konsolide cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.4 artışla 2.16 milyar TL olarak gerçekleşti.Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladığı bilançosuna göre, şirketin dokuz aylık konsolide cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.4 artarak 2.16 milyar lira olarak gerçekleşti. Konsolide brüt kar, ilk dokuz ayda 512 milyon liraya yükselirken, FAVÖK ise yılın ilk dokuz ayı itibariyle 312.4 milyon lira oldu.Kerevitaş ve Yağ İş Birimi CEO'su Şükrü Çin, "SuperFresh'te pazara bu yıl sunduğumuz yeni ürünlerin kısa sayılabilecek bir sürede, büyük ilgi görmesi bizleri memnun etti. Aynı şekilde Bizim Yağ ve Teremyağ'da hane penetrasyonumuzu her geçen gün artırarak, marka bilinirliğimizi yüzde 100 oranında korumayı başardık. Önümüzdeki dönemde de inovasyon çalışmalarımıza aynı hızla ağırlık vererek, pazardaki güçlü pozisyonumuzu korumaya ve büyütmeye devam edeceğiz" dedi.Türkiye dahil 16 ülkede faaliyet gösteren Anadolu Efes'in Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladığı 2020 yılının üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına göre; Anadolu Efes bira grubu satış hacmi geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 4.4 artarken, içecek grubu hacimleri yüzde 1.8 büyüme gösterdi ve ilk yarıda gerçekleşen daralmayı büyük ölçüde telafi etti. Şirketin konsolide net satış gelirleri üçüncü çeyrekte yüzde 24 oranında artarak 8.7 milyar lira seviyesine ulaştı.Bira grubunda ise gelirler, yüzde 18 artış gösterdi ve yaklaşık 3.8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.Anadolu Efes CEO'su Can Çaka, 9 aylık finansal sonuçlarla ilgili olarak şunları söyledi: "2020 yılında yaşanılan benzeri görülmemiş zorluklara rağmen, gelirlerimizi satış hacmimizin, FAVÖK rakamımızı da gelirlerimizin üzerinde artırmayı başardığımız güçlü bir çeyrek daha açıkladık. Buna ek olarak; bu zorlu şartlar altında karlılığın ciddi oranda artırılmasına, maliyetlerin, operasyonel giderlerin ve işletme sermayesinin yönetimine olan disiplinli odağımız sayesinde 1.9 milyar TL Serbest Nakit Akımı yaratmış olmaktan son derece memnunuz. Yılın en önemli çeyreğinde elde ettiğimiz bu güçlü sonuçlara rağmen, yılın geri kalanı için ihtiyatlılığımızı koruyoruz. Bununla birlikte karşılaşabileceğimiz zorluklara hazırlıklıyız, değişmekte olan ortama ayak uydurmaya ve yeni normalde sürdürülebilir karlı liderliğe devam edeceğiz."Dokuz aylık finansal sonuçlarına göre, Netaş'ın satış geliri yüzde 34 artarak 1 milyar 119 milyon liraya çıktı. FAVÖK marjını da yüzde 3.9'a yükselten Netaş'ın söz konusu dönemde karı 43.1 milyon lira olarak gerçekleşti.Netaş CEO'su C. Müjdat Altay, "Dünyayı saran pandemi ve piyasalardaki çalkantılara rağmen üçüncü çeyrekte de operasyonel verimliliğimizi arttırdık, dikeylerde derinleşerek istikrarlı büyümemizi sürdürdük. Bu sayede hem satış gelirlerimizde büyüme hem de FAVÖK'te artış elde ettik. Bu dönemde kamu ve özel sektör kuruluşlarının dijital dönüşüm süreçlerinde iş ortağı olarak etkinliğimizi sürdürdük. ArGe'mizin köklü bir kası olan telekom alanında ZTE ile atılımlarımıza devam ettik. Yerlileştirmenin yanı sıra, IPTV gibi ileri telekom teknolojilerine odaklandık. Önümüzdeki dönemde ZTE ile özellikle telekom teknolojileri alanında işbirliğimizi daha da derinleşerek, gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında büyümemizi sürdüreceğiz" dedi.