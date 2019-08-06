Son Dakika Haberleri: Ülker, Kurban Bayramı'na da iddialı giriyor
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Ülker, Kurban Bayramı'na da iddialı giriyor

2 dakika önce

Ramazan Bayramı'nda son 12 yılın en yüksek pazar payına ulaşan Ülker, Kurban Bayramı'nda da benzer bir tablo bekliyor.

Ülker, Kurban Bayramı'na da iddialı giriyor, System.String[]
Ramazan Bayramı'nda son 12 yılın en yüksek pazar payına ulaşan Ülker, Kurban Bayramı'nda da benzer bir tablo bekliyor.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:24 
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