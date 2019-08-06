Ülker, Kurban Bayramı'na da iddialı giriyor
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Ramazan Bayramı'nda son 12 yılın en yüksek pazar payına ulaşan Ülker, Kurban Bayramı'nda da benzer bir tablo bekliyor.
Ramazan Bayramı'nda son 12 yılın en yüksek pazar payına ulaşan Ülker, Kurban Bayramı'nda da benzer bir tablo bekliyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:24
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