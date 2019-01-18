Ülker, milyarlık şirketini Topbaş'a sattı
1 saat önce
Son günlerde yapılandırma ile gündeme gelen Yıldız Holding, sektörünün öncü üreticilerinden Aktül Kağıt'ı satıyor.
Son günlerde yapılandırma ile gündeme gelen Yıldız Holding
, sektörünün öncü üreticilerinden Aktül Kağıt'ı satıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:05
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