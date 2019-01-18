Son Dakika Haberleri: Ülker, milyarlık şirketini Topbaş'a sattı

Ülker, milyarlık şirketini Topbaş'a sattı

1 saat önce

Son günlerde yapılandırma ile gündeme gelen Yıldız Holding, sektörünün öncü üreticilerinden Aktül Kağıt'ı satıyor.

Ülker, milyarlık şirketini Topbaş'a sattı, System.String[]
Son günlerde yapılandırma ile gündeme gelen Yıldız Holding, sektörünün öncü üreticilerinden Aktül Kağıt'ı satıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:05 

Yıldız Holding, Ekonomi
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