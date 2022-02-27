Ülker öğretmen 28 Şubat sürecinde yaşadıklarını hüzünle hatırlıyor - Son Dakika

Başörtülü olduğu için 28 Şubat sürecinde öğretmenlik mesleğini bırakmak zorunda kalan Ülker Yılmaz, o zor günleri unutamıyor.

Üniversiteden mezun olduktan sonra atandığı sınıf öğretmenliğine başlayan ancak başörtülü olduğu için gördüğü baskı nedeniyle mesleğinden istifa etmek zorunda kalan 2 çocuk annesi Ülker Yılmaz, o dönem yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Bugün Tokat Yavuz Selim Özel Eğitim İlkokulu/Ortaokulu ve Meslek Okulu'nda görev yapan Yılmaz, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Yüksekokulu Sınıf Öğretmenliği Bölümünde öğrenim gördüğünü, öğrencilik yıllarında da başörtüsü yasağıyla mücadele ettiklerini belirterek, üniversiteyi bitirdikten bir süre sonra Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinin bir köyüne atandığını söyledi.

Köye giderek görevine başladığını belirten Yılmaz, "Oraya severek ve hayalim olan öğretmenliği yapmaya gittim. Gittiğimde başörtüsü problemiyle karşılaştım. 'İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasına böyle giremezsiniz' dediler. İstifa dilekçemi vermem söylendi. Başımı açmadım, göreve başladım." dedi.

"Çok sevdiğim öğretmenliği bırakmayı aileme ağlayarak söyledim"

O dönem her ay maaşını almak için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gitmesi gerektiğini anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Oradaki mutemetten alırdık maaşımızı. Maaş alacağımız zaman, sırada beklerken İlçe Milli Eğitim Müdürü yanıma gelerek, 'Sizi bu şekilde buraya alamayız, istifa dilekçesini vereceksiniz' derdi. Aileme öğretmenliği bırakıp gelmek istediğimi söyledim, bunu ağlayarak söyledim. Öğretmenliği çok seviyorum fakat bunun yanında sevdiğim başörtümü ve İslam'ı yaşamak istiyorum. Dinimi yaşamak istiyorum. Annem bana dedi ki 'Kızım hakkımı helal etmem, stajyerliğin kalkacak ondan sonra geleceksin'. Bunun için müfettiş notumu almam gerekiyordu. Bir sene geçti, müfettiş notlarını aldım. Hemen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gittim, istifa dilekçemi verdim."

İstifa ettikten sonra zaman zaman Antalya'daki ailesinin yanına gittiğini ifade eden Yılmaz, "Kızım hasta olduğunda hastaneye sevk almak için eşim başka bir ildeki üniversitede çalıştığı için Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne gidiyordum. Burada da başörtüsü engeline takıldım. Rektörlüğe gittiğim zaman maalesef beni kapıdan içeri almadılar. 5 yaşındaki kızımla içeri giremiyorum. Oradaki görevliyle içeri gönderip sevk kağıdını kızım getiriyordu. Çocuğu annesi yanında olmadan gönderiyorsunuz." diye konuştu.

Yılmaz, başörtüsü yasağının kalkmasının ardından 2012 yılında öğretmenliğe dönmek için müracaat ettiğini vurgulayarak, "Çok sevdiğim öğretmenliği 10 yıldır yapmaktayım. Allah razı olsun. Allah bizlere, aziz millete ve gelecek nesillere bir daha 28 Şubatlar göstermesin." ifadesini kullandı.