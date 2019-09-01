Son Dakika Haberleri: Ülker Stadı kapalı gişe!
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Ülker Stadı kapalı gişe!

13 saat önce

Fenerbahçe'nin evinde Trabzonspor'u ağırladığı mücadelede taraftarlar tribünleri doldurdu.

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Fenerbahçe'nin evinde Trabzonspor'u ağırladığı mücadelede taraftarlar tribünleri doldurdu.


Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlayan Fenerbahçe'de taraftarlar Trabzonspor maçında tribünleri doldurdu. Kombinelerin dışında kalan biletleri günler öncesinden tüketen sarı-lacivertli taraftarlar, güvenlik sebebiyle Trabzonspor taraftarının alınmadığı deplasman tribünü biletlerini tüketti. Mücadele kapalı gişe olarak oynandı.


Okul Açık'ta koreografi yapıldı


Trabzonspor maçı öncesi Okul Açık kale arkasında bir koreografiye imza atıldı. Sarı-lacivertli taraftalar, "Hedef 29", "Çocuklar inanın, inanın çocuklar", "Şampiyonluk hırsını yaşıyoruz yeniden" yazılı görsel şova imza attı. Maraton tribününde alev ve konfeti atılırken, üst tribünden ise "Sarı Kanaryalar" bayrağı açıldı. - İSTANBUL

Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 09:56 Kaynak: İHA
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