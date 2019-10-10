Son Dakika Haberleri: Ülker Stadı'nda milli maç heyecanı
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Ülker Stadı'nda milli maç heyecanı

1 saat önce

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yarın Arnavutluk'la karşılaşacağı Ülker Stadı'ndaki Fenerium mağazasında milli takım ürünleri satışa sunuldu.

Ülker Stadı'nda milli maç heyecanı, System.String[]

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yarın Arnavutluk'la karşılaşacağı Ülker Stadı'ndaki Fenerium mağazasında milli takım ürünleri satışa sunuldu.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, bu uygulamanın Türkiye'de bir ilk olduğu belirtilerek, "Fenerium, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek stadımızdaki mağazaların vitrinine kulübümüzün formaları yerine milli takım formalarını yerleştirdi. Mağaza vitrinlerindeki dev görselde yer alan kulüp takımımızın formasını giymiş oyuncularımızın fotoğrafları da milli forma giyen ve aralarında futbolcularımızın olduğu oyuncuların fotoğraflarıyla değiştirildi." denildi.

Milli takım, Ülker Stadı'nda yarın saat 21.45'te Arnavutluk'la karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı, Ülker Stadı, Arnavutluk, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:36 Kaynak: AA
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