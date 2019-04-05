Son Dakika Haberleri: Ülker, Üst Üste 2'inci Kez 'İyi Yaşam Markası' Seçildi

Ülker, Üst Üste 2'inci Kez 'İyi Yaşam Markası' Seçildi

1 saat önce

Ülker, Nielsen ve Sustainable Brands İstanbul işbirliğiyle gerçekleştirilen "İyi Yaşam Araştırması"nda, üst üste ikinci kez iyi yaşama ulaştıran gıda markası seçildi.

Ülker, Üst Üste 2'inci Kez 'İyi Yaşam Markası' Seçildi, System.String[]
Ülker, Nielsen ve Sustainable Brands İstanbul işbirliğiyle gerçekleştirilen "İyi Yaşam Araştırması"nda, üst üste ikinci kez iyi yaşama ulaştıran gıda markası seçildi.

Ülker; tüketicilerin yaşam tarzına, tüketim alışkanlıklarına, iyi yaşamı yeniden tanımlayan ve şekillendiren değerlerine odaklanan "Good Life/İyi Yaşam Araştırması"na göre, gıda sektöründe üst üste ikinci kez "iyi yaşam markası" seçildi.

Araştırma şirketi Nielsen ve Sustainable Brands İstanbul işbirliğiyle gerçekleştirilen araştırmada tüketiciler için iyi bir yaşamın ne anlama geldiği tespit edilerek, yaşamlarındaki yeni hedeflere ulaşma sürecinde markaların kendilerine nasıl destek verdiğiyle ilgili düşünceleri ortaya konuyor.

"Tüketicilerimize teşekkür ediyoruz"

Sustainable Brands İstanbul etkinliği kapsamında düzenlenen ödül töreninde konuşan Ülker Pazarlama Lideri Aslı Özen Turhan, Ülker'in tüketicisiyle uzun soluklu, güçlü duygusal bağa dayanan bir ilişkisi olduğunu dile getirdi. Turhan sözlerini şöyle sürdürdü: "Tüketicilerimiz, Ülker'i çocukluklarının bir parçası olarak görüyor. Ürünlerimizin kalitesi, değişmeyen lezzeti, güvenilir olması, yenilikçilik anlayışı, müşteri memnuniyeti, geniş ürün yelpazesi ve ait olduğu topluma karşı duyduğumuz sorumluluk, tüketicimizin gözünde bizi en sevilen marka yapıyor. Hem ürün geliştirme sürecinde hem de ürünün rafa çıkmasından sonra tüketicilerden alınan geri bildirimleri yakından takip ediyor ve öğrendiklerimizle markalarımıza değer katmaya devam ediyoruz. Bu ödülü üst üste ikinci kez kazanmanın mutluluğunu yaşıyor, tüketicilerimize çok teşekkür ediyoruz, onları mutlu etmek, iyi yaşama ulaştıran marka olmaya devam etmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:39 Kaynak: İHA

İstanbul, Güncel
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