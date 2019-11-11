Ülkesi Amerika'ya dönmek isteyen IŞİD gelini: Herkes ikinci bir şansı hak eder
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) Suriye'ye giderek Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütüne katılan 25 yaşındaki Hoda Muthana "herkes ikinci bir şansı hak eder" diyerek ülkesine geri dönmek istediğini söyledi.
Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) Suriye'ye giderek Irak- Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütüne katılan 25 yaşındaki Hoda Muthana, 'Herkes ikinci bir şansı hak ediyor' diyerek ülkesine geri dönmek istediğini söyledi.
NBC News kanalına konuşan 25 yaşındaki kadın, IŞİD'e katılıp örgüt üyeleri ile evlenen ve çocuk sahibi olan binlerce kadından biri. Sosyal medya hesabından daha önce "Kanlarını akıtın" tarzında paylaşımlar yapan Muthana, şimdi yazdığı her kelimeden dolayı pişmanlık duyduğunu savunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 08:31
Teröristleri Güvenli Bölge'den çıkaracaklarını taahhüt eden ABD, teröristlerle devriye geziyor Altın haftaya yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar Son dakika: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'li DEAŞ'lı terörist Türkiye'den sınır dışı edildi Esed, "Erdoğan'la görüşecek misiniz?" sorusuna cevap verdi: Görüşmeyeceğim