Ülkesi Amerika'ya dönmek isteyen IŞİD gelini: Herkes ikinci bir şansı hak eder

Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) Suriye'ye giderek Irak- Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütüne katılan 25 yaşındaki Hoda Muthana, 'Herkes ikinci bir şansı hak ediyor' diyerek ülkesine geri dönmek istediğini söyledi.



NBC News kanalına konuşan 25 yaşındaki kadın, IŞİD'e katılıp örgüt üyeleri ile evlenen ve çocuk sahibi olan binlerce kadından biri. Sosyal medya hesabından daha önce "Kanlarını akıtın" tarzında paylaşımlar yapan Muthana, şimdi yazdığı her kelimeden dolayı pişmanlık duyduğunu savunuyor.