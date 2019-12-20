Ülkesi yanarken tatile giden Avustralya Başbakanı tepkiler üzerine geri dönüyor - Son Dakika
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Ülkesi yanarken tatile giden Avustralya Başbakanı tepkiler üzerine geri dönüyor

6 saat önce

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde Eylül ayından bu yana devam eden ve ülke tarihinin en büyük orman yangınları hala söndürülemedi.

Ülkesi yanarken tatile giden Avustralya Başbakanı tepkiler üzerine geri dönüyor, System.String[]

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde Eylül ayından bu yana devam eden ve ülke tarihinin en büyük orman yangınları hala söndürülemedi. Avustralya Başbakanı Scott Morrison'ın ise ülkesinin bu durumdayken tatile gitmesi tepkilere yol açtı. Bunun üzerine Morrison ülkesine dönme kararı aldı.


Avustralya, tarihinin en büyük orman yangınlarıyla boğuşurken Avustralya Başbakanı Scott Morrison ailesiyle birlikte Hawaii'ye tatile gitti. Başbakanın tatile gitmesi büyük tepki çekerken ülkede 2 ay içinde ikinci kez acil durum ilan edildi. İki gönüllü itfaiyeci de yangını söndürme çalışmalarında hayatını kaybetti. Ülkede tansiyon yükselirken Başbakan Morrison tatilini kısa keserek ülkeye dönme kararı aldı.


Avustralya Başbakanlık Ofisinden bizzat Scott Morrison imzasıyla paylaşılan açıklamada, "Ailemle tatil yapmam nedeniyle orman yangınları herhangi bir Avustralyalıya zarar verdiyse benim de bu yüzden bir suçum varsa pişmanlık duyduğumu bilmenizi isterim" dedi.


Orman yangınlarıyla ilgili danışmanlarının kendisini sürekli olarak bilgilendirdiğini de açıklayan Morrison, "Beyaz Ada (iki itfaiyecinin hayatını kaybettiği yangın) trajedisinin kurbanları için arama ve tedavi ihtiyaçlarıyla ilgili de sürekli bilgi alıyorum" ifadelerini kullandı.


Öte yandan dün protestocular Morrison'ın Sidney'de bulunan resmi konutu dışında bir araya geldi. Başbakan'ı fosil yakıt kullanımını ve ihracatını kesmeye çağırdı. Binlerce yıldır orman yangını tehditlerini başarılı bir şekilde azaltan itfaiyeciler ve yerli arazi yönetimi tekniklerine verilen desteği artırılması yönünde taleplerde bulundu.


Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde devam eden 100'den fazla orman yangını nedeniyle son iki ayda ikinci kez acil durum ilan edildi. Sidney ve çevresinde devam eden yangın nedeniyle 8 kişi hayatını kaybederken, 2,7 milyon hektardan fazla arazi yandı. 800 civarında ev ise yangın nedeniyle tamamen kül oldu. - SİDNEY

Avustralya, Galler, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:48 Kaynak: İHA
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