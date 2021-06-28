ÜLKESİNDE YANLIŞ TEDAVİ UYGULANAN KADIN TÜRKİYE'DE SAĞLIĞINA KAVUŞTU - Son Dakika

Bosna Hersek'te yanlış tedavi uygulanan 44 yaşındaki Ermina Gracanin, Türkiye'de sağlığına kavuştu. Rahim kanseri teşhisi konan Gracanin, "Kendi ülkemde karın bölgemde oluşan yaranın kangren olduğunu söylediler. Türkiye'de hemen hastalığımın teşhisi konuldu" dedi.

Rahim kanseri teşhisi konulan 2 çocuk annesi Gracanin'in, ülkesinde geçirdiği cerrahi operasyon sonrası karın bölgesinde yaralar oluşmaya başladı. Uygulanan yanlış tedavi sonucu karın bölgesi tamamen çürüyen Ermina Gracanin, uyarılar üzerine Türkiye'ye geldi.

"TÜRKİYE'DE HEMEN HASTALIĞIMIN TEŞHİSİ KONULDU"

Kanserle mücadelenin yanı sıra vücudundaki geçmeyen yaranın psikolojisini çok etkilediğini söyleyen Ermina Gracanin, "Kanser ameliyatından sonra karın bölgemde yara oluşmaya başladı. Evde pansuman yapıyordum. Tekrar hastaneye gittiğimde yaramı açtılar. Yaram daha da kötü oldu. Geçmeyen ağrılardan dolayı yürüyemiyordum. Psikolojim çok bozulmuştu. Kendi ülkemde 3 kere biyopsi yaptırdım. Hepsi de yetersiz kaldı. Arkadaşlarım ve doktorum Türkiye'yi önerdi. Rahim kanseri ameliyatından sonra kemoterapiye de başladım. Saçım döküldü. Durumum hiç iyi yönde ilerlemiyordu. Kendi ülkemde karın bölgemde oluşan yaranın kangren olduğunu söylediler. Türkiye'de hemen hastalığımın teşhisi konuldu. Hızlıca tedaviye başladılar. Ne söylesem az kalır. Türkiye'de çok güzel karşılandım" dedi.

"DAMARLAR BESLENEMEDİĞİ İÇİN ÇÜRÜYEREK DÖKÜLÜYOR"

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Naci Karacaoğlan, "Hastamızda, kendi ülkesinde geçirmiş olduğu karın içi ameliyata bağlı olarak derin bir cilt defekti mevcuttu. Bir kısım doku bozukluğu ve enfeksiyonlar vardı. Uzun bir pansuman süreci başlattık. Bir ay içerisinde yarayı kontrol altına aldık. Hastanın düşen kan değerlerini yükseltmek için gereken müdahaleleri de yaptık. Cerrahi müdahale sonucunda oluşan yara göbek deliğinden kasık bölgesine kadar uzanan geniş ve açık yara defekti şeklindeydi. Bacak bölgesinden parça alarak kontrol altına aldığımız yara bölgesine doku nakli yaparak açık olan yarayı kapattık" diye konuştu.

Ermina Gracanin'in, "pyoderma gangrenozum" adlı oldukça nadir görülen bir hastalığa yakalandığını kaydeden Prof. Dr. Karacaoğlan, "Bu hastalık kişinin kendi bünyesine karşı oluşturduğu bir hastalık. Deri, ince olan damarların tıkanmasıyla beslenemediği için çürüyerek dökülüyor. İki çocuk annesi 44 yaşındaki hastamızın karın bölgesindeki derisinin tamamı çürümüş durumdaydı" ifadelerini kullandı.

"YÜZ BİNDE BİR GÖRÜLÜYOR"

Pyoderman gangrenozum hastalığının kanserle alakalı olmadığını belirten Naci Karacaoğlan, "Genelde bir cerrahi işlem sonucunda gelişiyor. Hastamıza karın bölgesinden bir cerrahi işlem gerçekleştiği için bu bölgede yara oluşmuş. Pyoderman gangrenozom rahatsızlığı immün sistem yetersizliğinden kaynaklanıyor. Herkes de görülemez. İmmün sistem yetersizliği olan hastalar vücudun başka bir yerinden ameliyat olsaydı, o bölgede de pyoderman gangrenozom rahatsızlığını görebilirdik. Bu hastalık çok nadir görülüyor. Yaklaşık yüz binde bir görülüyor. Hasta, cerrahi işlem geçirdiğinde ciltte bu tür hasarların olacağına dair uyarılarda bulunmak gerekiyor" şeklinde konuştu.