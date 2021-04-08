Son dakika haberi | Ülkesindeki askeri darbeyi desteklemeyen Myanmar'ın Londra Büyükelçisi, elçilik binasına alınmadı - Son Dakika

Son dakika haberi | Ülkesindeki askeri darbeyi desteklemeyen Myanmar'ın Londra Büyükelçisi, elçilik binasına alınmadı

08.04.2021 04:09

Son dakika haberi: Myanmar'ın Londra Büyükelçilik binasının görüntüleri Polis ekiplerinin güvenlik önlemlerinden görüntüler Myanmar'ın Londra Büyükelçisi Kyaw Zwar Minn'in, askeri ataşe tarafından elçilik binasına girişi engellenmesi Ülkesindeki askeri darbeyi desteklemediğini açıklayan Myanmar'ın Londra...

Myanmar'ın Londra Büyükelçilik binasının görüntüleri

Polis ekiplerinin güvenlik önlemlerinden görüntüler

Myanmar'ın Londra Büyükelçisi Kyaw Zwar Minn'in, askeri ataşe tarafından elçilik binasına girişi engellenmesi Ülkesindeki askeri darbeyi desteklemediğini açıklayan Myanmar'ın Londra Büyükelçisi Kyaw Zwar Minn'in, askeri ataşe tarafından elçilik binasına girişi engellendi.

Elçilik binası dışında gazetecilere açıklama yapan Minn, askeri ataşenin personelden elçilik binasını terk etmesini istediğini kaydetti.

Askeri ataşenin kendisine "artık ülkeyi temsil etmediğini" söylediğini aktaran Minn, yaşananları "Londra'nın ortasında küçük bir darbe" olarak niteledi.

Minn'in elçilik binası önünde bulunan aracında dinlendiği görülürken bir elçilik personeli büyükelçinin geceyi araçta geçireceğini söyledi.

Öte yandan, polisin elçilik binası etrafında yoğun güvenlik önlemleri aldığı gözlendi.

Büyükelçi Minn, ülkesindeki darbeyi eleştirmişti

Büyükelçi Minn, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, ülkenin iç savaşın eşiğinde olduğuna dikkati çekerek, "Myanmarlıların hayatını kaybetmesini görmek istemiyorum." demişti.

Minn, Büyükelçilik görevine Suu Çii hükümeti zamanında atandığını ve cunta yönetiminin emirlerini dinlemeyeceğini belirtmişti.

Bunun üzerine Myanmar'da yönetime el koyan ordu, ülkedeki askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına yönelik eleştirileri nedeniyle Minn'den geri dönmesini istemişti.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atmasının ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye, darbeyi kınamıştı. Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde en az 60 gösterici hayatını kaybetti, 1500'ün üzerinde kişinin tutukluluğu sürüyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları devam ediyor.

Son dakika haberi | Ülkesindeki askeri darbeyi desteklemeyen Myanmar'ın Londra Büyükelçisi, elçilik binasına alınmadı
Son dakika haberi | Ülkesindeki askeri darbeyi desteklemeyen Myanmar'ın Londra Büyükelçisi, elçilik binasına alınmadı
Son dakika haberi | Ülkesindeki askeri darbeyi desteklemeyen Myanmar'ın Londra Büyükelçisi, elçilik binasına alınmadı
Son dakika haberi | Ülkesindeki askeri darbeyi desteklemeyen Myanmar'ın Londra Büyükelçisi, elçilik binasına alınmadı

Güvenlik Önlemleri, Myanmar, Londra, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Ülkesindeki askeri darbeyi desteklemeyen Myanmar'ın Londra Büyükelçisi, elçilik binasına alınmadı - Son Dakika


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