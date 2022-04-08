Ülkesinden kaçan Romanya'nın eski turizm bakanı, Bulgaristan'da yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ülkesinden kaçan Romanya'nın eski turizm bakanı, Bulgaristan'da yakalandı

08.04.2022 10:04
Ülkesinden kaçan Romanya'nın eski turizm bakanı, Bulgaristan'da yakalandı

Romanya'da turizm bakanı olduğu dönemde yolsuzluklara karıştığı gerekçesiyle 6 yıl hapis cezası alan Elena Udrya, Bulgaristan'da yakalandı.

Romanya'da turizm bakanı olduğu dönemde yolsuzluklara karıştığı gerekçesiyle 6 yıl hapis cezası alan Elena Udrya, Bulgaristan'da yakalandı.

Bulgaristan Ulusal Haber Ajansının (BTA) haberine göre, Romanya'da yargılandığı yolsuzluk davasına ilişkin Temyiz Mahkemesinde hapis cezası kesinleşen Udrya, 7 Mart'ta özel aracıyla Bulgaristan'a giriş yaptı.

Romanya devlet makamlarının uluslararası gözaltı emri çıkarması sonucu Udrya, dün akşam saatlerinde Bulgaristan'ın Yunanistan'a açılan Kulata Sınır Kapısı bölgesinde gözaltına alındı.

Udrya'nın Romanya'ya iadesiyle ilgili başlatılan yasal prosedür kapsamında, Bulgaristan savcılık makamlarının talebiyle mahkemeden sürekli gözaltı kararı istenecek.

Elena Udrya, 2011'deki seçim kampanyasına destek sağlamak üzere yolsuzluk yaparak devlet bütçesine 2 milyon avro zarar vermekten suçlu bulunmuştu.

Söz konusu davada hapis cezasına çarptırılan Udrya, 2019'da Romanya'dan Bulgaristan'a gelmiş, ardından da Yunanistan üzerinden Kosta Rika'ya kaçmaya çalışmıştı. Udrya, ülkesine iade edilmişti.

Ülkesinin eski Cumhurbaşkanı Traian Basescu ile yakın ilişkilerini siyasi kariyerinde kullanan Udrya, 2014 yılında cumhurbaşkanlığı seçimine de aday olmuştu.

YORUMLAR
500
Aydın İl Kültür Müdürü Tuncer, yaklaşık 520 bin liraya donatılan Sultanhisar Kütüphanesi'ni tanıttı Aydın İl Kültür Müdürü Tuncer, yaklaşık 520 bin liraya donatılan Sultanhisar Kütüphanesi'ni tanıttı Son dakika haber | Borsa güne yükselişle başladı Son dakika haber | Borsa güne yükselişle başladı

Bulgaristan, Yolsuzluk, Romanya, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ülkesinden kaçan Romanya'nın eski turizm bakanı, Bulgaristan'da yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
09:49 Resmi Gazete'de yayımlandı! 8 üniversiteye rektör atandı
09:47 Gözler saat 10.00'da: Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu'na gidiyor: İçeri alınacak mı?
09:45 Tepki çeken sahur görüntülerine AK Partili Belediye Başkanından "21 bin lira" savunması: Çok gördüler
09:44 Mahkum dizisinde dün akşam neler oldu? Fırat ve Barış çocuklarını kurtarabildi mi?
09:35 Camdaki Kız dizisinde dün akşam neler oldu? Nalan ve Hayri Feride engelini aşabildi mi?
09:32 Ünlü spor yorumcusu Mehmet Demirkol, AK Partili vekil ve eski futbolcu Özalan'ı sert eleştirdi: Futbolcu iken de şov yapardı
09:29 Koronavirüste "veda" kararları için gözler Bilim Kurulu ve Kabine'de: Karantina uygulaması bayramdan sonra kalkabilir
09:24 Yaşlı adamı evine kadar takip etti ve fırsatını bulunca 60 TL'ye yakın parayı kapıp kaçtı: İşte o görüntüler
09:23 Bir Zamanlar Çukurova dizisinde dün akşam neler oldu? Hakan'ın itirafına Züleyha ne tepki verdi?
09:21 Ukrayna ordusu Rus askerini SİHA ile takip etti! Askerin kaçış anı saniye saniye kaydedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 10:12:46. #1.12#
SON DAKİKA: Ülkesinden kaçan Romanya'nın eski turizm bakanı, Bulgaristan'da yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement