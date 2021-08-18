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Ülkesini terk eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ailesiyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığındı - Son Dakika

Ülkesini terk eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ailesiyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığındı

18.08.2021 16:53

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı, "Toplantıya gidiyorum" diyerek ülkesini terk eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin BAE'de ailesiyle birlikte olduğunu açıkladı.

Afganistan'ın 10 gün gibi kısa bir sürede Taliban tarafından ele geçirilmesi dünya gündemine bomba gibi düştü. Binlerce kişi ülkeden kaçabilmek için Kabil'deki havalimanına akın ederken, ülkede kaos ortamı hakim oldu. Cumhurbaşkanı Eşref Gani ise kan dökülmemesi adına ilk gün ülkeyi terk ettiğini açıkladı.

AİLESİYLE BİRLİKTE BAE'YE GİTTİ

15 Ağustos'ta ülkeyi terk eden Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ailesiyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığındığı iddiaları Birleşik Arap Emirlikleri tarafından doğrulandı. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Eşref Gani ve ailesinin insani gerekçelerle ülkeye kabul edildiği belirtildi. Bakanlığın resmi sitesinden yapılan açıklamada, "BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, BAE'nin Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve ailesini insani gerekçelerle ülkeye kabul ettiğini doğruluyor" ifadelerine yer verildi.

"TOPLANTIYA GİDİYORUM" DEMİŞ

Eski Afgan milletvekili Elay Erşad, Gani'nin Afgan başkanlık sarayından 15 Ağustos'ta "savunma bakanlığının toplantısına katılacağını söyleyerek" helikopterle ayrıldığını, ülkeyi terk ettiğini daha sonra öğrendiklerini anlattı.

Ülkesini terk eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ailesiyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığındı

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Son Dakika Dünya Ülkesini terk eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ailesiyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığındı - Son Dakika Dünya


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