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Ülkesini terk etmek zorunda kaldı, sanatını bırakmadı - Son Dakika

Ülkesini terk etmek zorunda kaldı, sanatını bırakmadı

29.08.2021 10:43
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Ülkesini terk etmek zorunda kaldı, sanatını bırakmadı Gördüğü her fotoğraf karesinden resim çiziyor Televizyon ce cep telefonundan izleyerek çizdiği resimlerle sanat tutkusunu yaşıyor -Afganistan'dan kaçan genç kız resim ile hayata yeniden başladı Afganistan'daki iç savaştan kaçarak Düzce'ye...

Ülkesini terk etmek zorunda kaldı, sanatını bırakmadı

Gördüğü her fotoğraf karesinden resim çiziyor

Televizyon ce cep telefonundan izleyerek çizdiği resimlerle sanat tutkusunu yaşıyor

- Afganistan'dan kaçan genç kız resim ile hayata yeniden başladı

DÜZCE - Afganistan'daki iç savaştan kaçarak Düzce'ye gelen genç kız, burada yaptığı karakalem çalışmalarıyla kendisine yeni bir hayat çizmeye başladı. Televizyon ve telefondan izledikleri ile resimler çizen genç kız, restoranda garsonluk yaparak hayatını devam ettirmeye çalışıyor.

Afganistan'da yaşayan ve iki yıl önce iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen ardından da Düzce'ye yerleşen 21 yaşındaki Nazila Eslami, ülkesinde çocukluk yıllarında başladığı başladığı resim sevgisine Türkiye'deki eğitim hayatıyla devam etmeye çalışıyor. Televizyondan izleyerek ve telefondan bakarak çizdikleri ile resim sanatına başlayan Eslami, sanatını geliştirerek sürdürmeyi hedefliyor. Düzce'de aynı zamanda bir at çiftliğinin restoran bölümünde garsonluk yaparak hayatını da sürdürmeye çalışan Eslami, ülkesini terk etmek zorunda kaldığı için Türkiye'ye sığındığını ve Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu söyledi.

Televizyondan ve telefondan izleyerek sanata başladı

Resim sevgisinin çocukluk yıllarında başladığını söyleyen Nazire Eslemi; "Güzel Sanatlar Lisesinde okuyorum. Resime küçükken başladım. Kursa gitmeden kendim öğrendim. Televizyondan, telefonumdan bakarak kendim öğrendim. Daha sonra 1 kaç ay kursa gittim ve daha fazla resim çizmeyi öğrendim. Afganistan'daki yakınlarım akşam saat 20.00'den sonra dışarı çıkmıyorlarmış özellikle kadınlar ve çocuklar. Çünkü Taliban'lar geziyorlarmış. Emniyet hiç yok herkes kaçıyor. Afganistan'da tanıdığın sanatçılar var. Onlar hiç sanat istemiyorlar. Sanat, Taliban için hiç önemli değil. Ressamlar, fotoğrafçılar, heykeltraş Taliban için hiç önemli değil. Zaten sanat onlar için hiç önemli değil. Müslüman olduklarını söylüyorlar ama Müslüman değil onlar çok kötü insanlar" dedi.

"Kaçmak zorunda kaldık"

Afganistan'dan Türkiye'ye gelen Afganlara karşı oluşan tepkilere de değinen Nazila Eslami, "Afganistan'da hayat normalken kimse kaçmıyordu. Türkiye çok iyi mesela savaş yok, emniyet var. Türkler neden kaçsınlar gerek yok. Afganistan'da böyleyken kimse kaçmıyordu. Benim vatanımda yaşıyorlardı. Ne zaman ki mecbur oldu işte o zaman kaçmak zorunda kaldık" diye konuştu.

"Gördüğü fotoğraflardan resimler çiziyor"

Nazire Eslam'a iş veren Murat Seyok ise Türkiye'ye sonradan göçmüş birçok etkin kökenin bir arada yaşayabildiğini belirterek şunları kaydetti; "Bende bir göçmen çocuğuyum. Onların yaşadıklarını benim dedelerim de yaşadı. Zaten Düzce'nin de yerlisi yok diyebilirim. Bu durumda onların yaşadıklarını hissetmeye çalışıyorum Bunların içinde kötü insan yok mu? Vardır bizim içimizde de bu tür insanlar var. Bu anlamda onlara katkı sunmaya çalışıyorum. Mesela Nazire'nin şu an Türkçesi çok iyi değil ama burada destek veriyorlar. Burada sağlıklı servis yapamasalar bile sosyalleşiyorlar. Nazire arkadaşımız mesela. Gördüğü fotoğraflardan resimler çiziyor. Güzel Sanatlar Lisesini bitirecek ve belki de iyi bir ressam olup ülkemizi temsil edecek. Bunun olmayacağını kimse söyleyemez.

Ülkesini terk etmek zorunda kaldı, sanatını bırakmadı
Ülkesini terk etmek zorunda kaldı, sanatını bırakmadı
Ülkesini terk etmek zorunda kaldı, sanatını bırakmadı
Ülkesini terk etmek zorunda kaldı, sanatını bırakmadı
Ülkesini terk etmek zorunda kaldı, sanatını bırakmadı
Ülkesini terk etmek zorunda kaldı, sanatını bırakmadı
Ülkesini terk etmek zorunda kaldı, sanatını bırakmadı
Ülkesini terk etmek zorunda kaldı, sanatını bırakmadı
Ülkesini terk etmek zorunda kaldı, sanatını bırakmadı

Afganistan, Taliban, Türkiye, Düzce, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ülkesini terk etmek zorunda kaldı, sanatını bırakmadı - Son Dakika


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