Ülkeye giriş yapacak turistlere sevindirici haber

EDİRNE - Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan vatandaşlara Sınır Kapısı'nda uygulanan zaman kaybettirici bazı işlemlerin kaldırıldığını açıkladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'ye hava, kara ve deniz yolu ile gelecek tüm yolcuların son 72 saatlik negatif sonuçlu PCR testi ibraz etme zorunluluğu getirileceğini duyurmasının ardından, 30 Aralık 2020 tarihinden itibaren Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda da uygulanmaya başlayan PCR zorunluluğu devam ediyor.

Milyonlarca Bulgaristan vatandaşı gelmişti

2020 yılında 1 milyon 150 bin civarında Bulgaristan vatandaşının Edirne'ye geldiğini söyleyen Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, Kapıkule Sınır Kapısı'nda turistlerin beklemesine sebep olan pasaport fotokopisi, dosyalama gibi zaman kaybettirici işlemlerin kaldırıldığını açıkladı.

"Ekonomiye ciddi katkıları var"

Zaman kaybettirici işlemlerin kaldırılmasının esnaf için sevindirici bir haber olduğunu söyleyen Başkan Cingöz, "Bulgaristan vatandaşlarının Edirne ve memleket ekonomisine ciddi katkısı var. Esnafa katkısı direk oluyor. Çoğunlukla alışverişlerini esnaftan yapıyorlar" açıklamasında bulundu.