Ülkeye kaçak girişleri organize ettiği belirlenen Türk vatandaşı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ülkeye kaçak girişleri organize ettiği belirlenen Türk vatandaşı tutuklandı - Son Dakika

Ülkeye kaçak girişleri organize ettiği belirlenen Türk vatandaşı tutuklandı

6 saat önce

Ukrayna Devlet Sınır Güvenliği Servisi tarafından yapılan açıklamada, Türk vatandaşları için Avrupa ülkelerine kaçak giriş-çıkışları organize ettiği belirlenen 1 Türk vatandaşının tutuklandığı bildirildi.

Ülkeye kaçak girişleri organize ettiği belirlenen Türk vatandaşı tutuklandı, System.String[]

Ukrayna Devlet Sınır Güvenliği Servisi tarafından yapılan açıklamada, Türk vatandaşları için Avrupa ülkelerine kaçak giriş-çıkışları organize ettiği belirlenen 1 Türk vatandaşının tutuklandığı bildirildi.

Ukrayna'da geçtiğimiz 7 Ocak'ta Ukrayna'dan Avrupa ülkelerine yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 6 Türk vatandaşı gözaltına alınmıştı. Ukrayna Devlet Sınır Güvenliği Servisi Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Türk vatandaşlarından birinin organizatör olduğu gerekçesiyle "devlet sınırlarını yasa dışı yollarla ihlal etmek" ve "göçmen geçişlerini organize etmek" suçlarından tutuklandığı ifade edildi.

Öte yandan, şahsın 5 ile 7 yıl arası hapis cezası ile yargılanacağı bildirildi.

(İHA)

Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 04:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sabiha Gökçen'de yer alan uyku kabinleri, fiyatına rağmen ilgi görüyor
Türkiye karşıtı olan General Hafter'in sözcüsü, Türkiye'yi tehdit etti: Türk askerinin sonu gelecek Haftalık 40 lira için her gün hurda topluyor Kars'ta kaşları buz tutan vatandaşa "Hava soğuk mu?" sorusu yöneltildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 22:38:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ülkeye kaçak girişleri organize ettiği belirlenen Türk vatandaşı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]