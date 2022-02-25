Ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 34 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 34 kişi yakalandı

25.02.2022 16:46
Ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 34 kişi yakalandı

Sakarya'da polis ekiplerince yapılan düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulamasında ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 34 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Sakarya'da polis ekiplerince yapılan düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulamasında ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 34 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında uygulama gerçekleştirildi. 492 personelle 83 metruk yer, 39 umuma açık eğlence mekanı, 7 tır garajı ile otobüs terminali ve liman, 15 balıkçı barınağı, 94 toplu taşıma durak ve istasyonunda uygulama yapıldı. 985 yabancı uyruklu şahsı sorgulayan ekipler, ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 34 kişiyi yakaladı. Yakalanan yabancı uyruklu şahısların sınır dışı edilmesi için işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi. - SAKARYA

Ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 34 kişi yakalandı
Ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 34 kişi yakalandı
Ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 34 kişi yakalandı
Ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 34 kişi yakalandı

YORUMLAR
500
Son dakika! Hurdacılara yönelik operasyonda yaklaşık 2 milyon lira ceza kesildi Son dakika! Hurdacılara yönelik operasyonda yaklaşık 2 milyon lira ceza kesildi MANAVGAT'TA FUHUŞ OPERASYONU: 20 GÖZALTI MANAVGAT'TA FUHUŞ OPERASYONU: 20 GÖZALTI

Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Polis, GÖÇ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 34 kişi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
16:38 Üniversite öğrencisinin şüpheli ölümü! Doğal gaz borusuna asılı halde bulundu! Cesedi bulan erkek arkadaşı serbest kaldı
16:37 Kim bu Ukraynalı Neonaziler, ordudaki güçleri ne? Onları neden hiç duymadık?
16:35 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisinde bu akşam neler olacak?
16:34 50 çocuk vardı! Rusya saldırının ikinci gününde yetimhaneyi füzelerle vurdu
16:30 Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Kadirov: Zelenski, Putin'i arayıp özür dilesin
16:23 AB, Putin ve Lavron'a yaptırım kararı aldı
16:11 Zelenskiy'e bir destek mesajı da Şahan Gökbakar'dan geldi!
16:07 Gökçe Bahadır bugün evleniyor! Emir Ersoy davul zurna ile kız istedi
16:06 Ukrayna'da Rus askerleri İstihbarat kameralarını devirdi!
15:56 Rusya Savunma Bakanlığı'ndan sıcak açıklama: Kiev'i batıdan bloke ettik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 16:54:52. #1.11#
SON DAKİKA: Ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 34 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement