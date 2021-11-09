Üye Girişi
ÜLKEYE USULSÜZ YOLLARDAN MİLYONLUK LÜKS ARAÇ GETİREN ÇETEYE OPERASYON: 9 GÖZALTI - Son Dakika

ÜLKEYE USULSÜZ YOLLARDAN MİLYONLUK LÜKS ARAÇ GETİREN ÇETEYE OPERASYON: 9 GÖZALTI

09.11.2021 10:47

EDİRNE'de, 7 milyon lira değerindeki 4 lüks araç ile binlerce gümrük kaçağı eşyayı, 3 gümrük memurunun yardımıyla usulsüz yollardan ülkeye girişini sağlayan çete, polisin düzenlediği operasyonla çökertildi.

EDİRNE'de, 7 milyon lira değerindeki 4 lüks araç ile binlerce gümrük kaçağı eşyayı, 3 gümrük memurunun yardımıyla usulsüz yollardan ülkeye girişini sağlayan çete, polisin düzenlediği operasyonla çökertildi. Edirne merkezli 9 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan'a açılan Pazarkule ile Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapılarından gümrük memurlarının yardımıyla yasal olmayan yollarla lüks araç ve eşyaların sokulduğu yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine belirlenen şüpheliler, fiziki ve teknik takibe alındı. Ekipler, her iki sınır kapısında görevli gümrük memuru E.A., Ü.A., O.K.,'nin 7 milyon lira değerinde, 4 lüks araç ile çok sayıda gümrük kaçağı eşyanın gümrük kapılarından ülkeye usulsüz şekilde girişlerini sağladıklarını belirledi.

Polis ekipleri, ülkeye usulsüz sokulan 4 lüks spor aracı takip sonucu, Sakarya, İstanbul, Konya ve Antalya'da ele geçirerek Edirne'ye getirdi. Ekipler, Edirne, İstanbul, Sakarya, Düzce, İzmir, Eskişehir, Bursa, Antalya ve Konya'da operasyon düzenledi. Operasyonda 2 bin 800 güneş gözlüğü, 890 rulman, 900 oyuncak, 298 cep telefonu, 10 Harman marka lüks otomobil mültimedya beyni, 10 lüks otomobil mültimedya kumanda joystick, 19 mültimedya LCD ekran, 540 c vitamini ele geçirdi, 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikiz plakalı araç kullanarak Türkiye'ye farklı tarihlerde binlerce kaçak eşya soktuğunu belirledi. 3 gümrük memuru da Edirne'de gözaltına alındı.

Gümrük memurları E.A., Ü.A., O.K., ile K.M.M., H.H.S., U.K., M.T., E.T. ve E.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ÜLKEYE USULSÜZ YOLLARDAN MİLYONLUK LÜKS ARAÇ GETİREN ÇETEYE OPERASYON: 9 GÖZALTI
ÜLKEYE USULSÜZ YOLLARDAN MİLYONLUK LÜKS ARAÇ GETİREN ÇETEYE OPERASYON: 9 GÖZALTI
ÜLKEYE USULSÜZ YOLLARDAN MİLYONLUK LÜKS ARAÇ GETİREN ÇETEYE OPERASYON: 9 GÖZALTI
ÜLKEYE USULSÜZ YOLLARDAN MİLYONLUK LÜKS ARAÇ GETİREN ÇETEYE OPERASYON: 9 GÖZALTI
ÜLKEYE USULSÜZ YOLLARDAN MİLYONLUK LÜKS ARAÇ GETİREN ÇETEYE OPERASYON: 9 GÖZALTI
ÜLKEYE USULSÜZ YOLLARDAN MİLYONLUK LÜKS ARAÇ GETİREN ÇETEYE OPERASYON: 9 GÖZALTI
ÜLKEYE USULSÜZ YOLLARDAN MİLYONLUK LÜKS ARAÇ GETİREN ÇETEYE OPERASYON: 9 GÖZALTI
ÜLKEYE USULSÜZ YOLLARDAN MİLYONLUK LÜKS ARAÇ GETİREN ÇETEYE OPERASYON: 9 GÖZALTI
ÜLKEYE USULSÜZ YOLLARDAN MİLYONLUK LÜKS ARAÇ GETİREN ÇETEYE OPERASYON: 9 GÖZALTI
ÜLKEYE USULSÜZ YOLLARDAN MİLYONLUK LÜKS ARAÇ GETİREN ÇETEYE OPERASYON: 9 GÖZALTI
ÜLKEYE USULSÜZ YOLLARDAN MİLYONLUK LÜKS ARAÇ GETİREN ÇETEYE OPERASYON: 9 GÖZALTI
ÜLKEYE USULSÜZ YOLLARDAN MİLYONLUK LÜKS ARAÇ GETİREN ÇETEYE OPERASYON: 9 GÖZALTI
ÜLKEYE USULSÜZ YOLLARDAN MİLYONLUK LÜKS ARAÇ GETİREN ÇETEYE OPERASYON: 9 GÖZALTI

Bulgaristan, Yunanistan, Tragger, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÜLKEYE USULSÜZ YOLLARDAN MİLYONLUK LÜKS ARAÇ GETİREN ÇETEYE OPERASYON: 9 GÖZALTI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Adana'da vatandaşlar evlerini tek tek satışa çıkarmaya başladı 11:45 Adana'da vatandaşlar evlerini tek tek satışa çıkarmaya başladı Balinaların kavgasında ortalık kan gölüne döndü 11:43 Balinaların kavgasında ortalık kan gölüne döndü Son Dakika! Devlet Bahçeli: Şehidimizin bacısına küfür etmek soysuzluktur, şerefsizliktir 11:25 Son Dakika! Devlet Bahçeli: Şehidimizin bacısına küfür etmek soysuzluktur, şerefsizliktir
Akşener'den kürsüde içinde 11:13 Akşener'den kürsüde içinde "Yavşak" geçen sert sözler geldi Takım arkadaşını tekme tokat dövdü 11:00 Takım arkadaşını tekme tokat dövdü Türk yargısında yeni dönem! E-Duruşma uygulaması 81 ilde başlatıldı 10:21 Türk yargısında yeni dönem! E-Duruşma uygulaması 81 ilde başlatıldı
Son Dakika! Meral Akşener'den grup toplantısında Lütfü Türkkan yorumu: Bir hata yaptı, elbette bunu mazur görecek değiliz 10:09 Son Dakika! Meral Akşener'den grup toplantısında Lütfü Türkkan yorumu: Bir hata yaptı, elbette bunu mazur görecek değiliz Belediye Meclisinde 09:03 Belediye Meclisinde "Lütfü Türkkan" tartışması!

Son Dakika Haberleri
11:44 Adana'da vatandaşlar evlerini tek tek satışa çıkarmaya başladı
11:43 Komünist Başkan'nın açıklamaları belediye personelini sevindirdi: Çalışma saatini 8 saatin altına indireceğiz
11:42 Balinaların kavgasında ortalık kan gölüne döndü
11:40 Milli futbolcumuz Hakan'a ve eşine büyük terbiyesizlik yapıldı
11:33 Son dakika magazin haberleri! En güncel magazin olayları / 09.11.2021
11:25 Son Dakika! Devlet Bahçeli: Şehidimizin bacısına küfür etmek soysuzluktur, şerefsizliktir
11:22 GSB burs ile kredi başvuruları uzadı
11:10 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
11:09 Kamyon kamyonete çarptı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
11:08 Son Dakika! Altının gram fiyatı 569 lira seviyesinden alıcı buluyor
WhatsApp üzerinden müstehcen çocuk görüntüsü paylaşan 16 zanlı yakalandı WhatsApp üzerinden müstehcen çocuk görüntüsü paylaşan 16 zanlı yakalandı         
12:03
Komünist Başkan'nın açıklamaları belediye personelini sevindirdi: Çalışma saatini 8 saatin altına indireceğiz Komünist Başkan'nın açıklamaları belediye personelini sevindirdi: Çalışma saatini 8 saatin altına indireceğiz         
11:43
Milli futbolcumuz Hakan'a ve eşine büyük terbiyesizlik yapıldı Milli futbolcumuz Hakan'a ve eşine büyük terbiyesizlik yapıldı         
11:41
İsmail Türüt'ün yeğeni hayatını kaybetti İsmail Türüt'ün yeğeni hayatını kaybetti         
11:18
Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri         
11:10
Son Dakika! Benzine 30 kuruş indirim geliyor Son Dakika! Benzine 30 kuruş indirim geliyor         
10:26
Edirne merkezli Edirne merkezli "ikiz plaka" yöntemiyle kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon!         
10:13
Bir anda hamle yapan yılan, adamın atardamarını kopardı Bir anda hamle yapan yılan, adamın atardamarını kopardı         
09:39
Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor         
08:00
Cumhur İttifakı yüzde 50'yi geçiyor mu? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçları Cumhur İttifakı yüzde 50'yi geçiyor mu? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçları         
07:17
Ahmet Çakar'dan olay kehanet! 3 Nisan'ı işaret ederek Süper Lig'de şampiyon olacak takımı ilan etti Ahmet Çakar'dan olay kehanet! 3 Nisan'ı işaret ederek Süper Lig'de şampiyon olacak takımı ilan etti         
00:50
Oyuncu Aslıhan Gürbüz'den, çiftetelli şov! Kardeşinin düğününde pistten inmedi Oyuncu Aslıhan Gürbüz'den, çiftetelli şov! Kardeşinin düğününde pistten inmedi         
22:02
TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar         
21:59
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu         
18:18
Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı         
17:20
Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar         
16:01
Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı         
15:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2021 12:06:39. #1.12#
SON DAKİKA: ÜLKEYE USULSÜZ YOLLARDAN MİLYONLUK LÜKS ARAÇ GETİREN ÇETEYE OPERASYON: 9 GÖZALTI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement