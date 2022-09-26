Kaza saat 14.00 sıralarında Bursa- Ankara kara yolu üzerindeki Kalburt mevkisinde meydana geldi. Ters yönde seyir halinde olan Suriye uyruklu Muhammed Elhamed'in kullandığı elektrikli bisiklet, benzin istasyonundan çıkış yapan Gökhan Balta (35) yönetimindeki 54 EE 820 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen sürücü yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Muhammed Elhamed'in ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi. Elhamed, tedavisinin ardından sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı. ( DHA )

Kaynak: DHA

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ÜLKEYE YASA DIŞI YOLLARLA GİRDİ, KAZA YAPINCA GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

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