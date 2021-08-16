Van'da güvenlik güçlerince yakalanan göçmenler sınır dışı edildi - Son Dakika

Ülkesinden kaçan Afgan Cumhurbaşkanı'ndan ilk açıklama! Kendini bu sözlerle savundu

Türkiye 'ye yasa dışı yollarla girerken Van 'da yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ülkelerine gönderildi.

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