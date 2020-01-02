"Ülkeyi savaşa yönlendirmiyoruz ama savaştan da korkmuyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Ülkeyi savaşa yönlendirmiyoruz ama savaştan da korkmuyoruz' - Son Dakika

"Ülkeyi savaşa yönlendirmiyoruz ama savaştan da korkmuyoruz"

6 saat önce

Devrim Muhafızları Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Salami, "Ülkeyi savaşa yönlendirmiyoruz.

Devrim Muhafızları Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Salami, "Ülkeyi savaşa yönlendirmiyoruz. Ancak herhangi bir savaştan da korkmuyoruz" dedi.

Devrim Muhafızları Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Salami, ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak'taki ABD karşıtı eylemlerin arkasında İran'ın olduğunu ifade etmesinin ardından İran medyasına konuştu. Salami, "Ülkeyi savaşa yönlendirmiyoruz. Ancak herhangi bir savaştan da korkmuyoruz. ABD'ye, direkt olarak İran ulusu ile konuşmalarını söyledik. Onlarla ipleri koparacak güce sahibiz ve bundan da endişe etmiyoruz" ifadesini kullandı.

İran Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanı General Abdülrahim Musevi, "düşmanla yüzleşmeye" hazır olduklarını dile getirdi. Musevi, "Silahlı kuvvetlerimiz, tüm hareketleri gözlemliyor. En ufak bir hatada kararlı bir şekilde tepki vereceklerdir. Tansiyon yükselirse, düşmana yeteneklerimizi gösteririz" açıklamasını yaptı.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Devrim Muhafızları, Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

23 dolarlık hesap için 2020 dolar bahşiş verdiler
Tyler Boyd, Ankaragücü'ne gidiyor ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den "ABD Büyükelçiliği'ne giren ölür" mesajı Eşini kendi yatağında başkasıyla yakalayınca ortalık karıştı! Elbiselerini boş bir arazide ateşe verdi

Son Dakika Haberleri
22:31 İçişleri bakanı soylu: sınırımızın güney bölgelerinde hazırlıksız olduğumuz ve izlemediğimiz bir... - Son Dakika
22:30 Pençe-3 harekatında şehit olan askerin Çorum'daki babaevine acı haber ulaştı - Son Dakika
22:27 Gaziantep'te 727 polisin katıldığı ve 24 saat sürecek uyuşturucu operasyonu başlatıldı - Son Dakika
22:27 İki katlı evi küle çeviren yangında 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
22:24 'Zeta'lı aramada uyuşturucu ele geçirildi; 5 gözaltı (2) - Son Dakika
20:26 ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den "ABD Büyükelçiliği'ne giren ölür" mesajı - Son Dakika
20:11 Eşini kendi yatağında başkasıyla yakalayınca ortalık karıştı! Elbiselerini boş bir arazide ateşe verdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 22:33:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Ülkeyi savaşa yönlendirmiyoruz ama savaştan da korkmuyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]