Ülkü Ocakları 8. Türk Dünyası Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığınca bu yıl 8'incisi düzenlenen Türk Dünyası Ödülleri, sahiplerini buldu.

Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığınca yapılan yazılı açıklamaya göre, ödüller Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törenle sahiplerine verildi.

Törende konuşan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Türk dünyasına hizmet etmiş birçok kurum ve kişinin ödül alarak çalışmalarını daha farklı alanlarda devam ettirebilmelerini sağlamak için bu programı başlattıklarını belirtti.

Yıldırım, "Bugün sadece Türkiye'de değil, Türk dünyasının dört bir köşesinde heyecanla beklenen bir ödül programı olması da bizleri ziyadesiyle heyecanlandırmaktadır." ifadelerini kullandı.

Birçok kişi ve kuruma ödül verildi

Yılın Onur Ödülü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, Yılın STK Ödülü Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'na (TATSAV), Yılın Türkçeye Hizmet Ödülü Yunus Emre Enstitüsü'ne, Yılın Sunucusu Ödülü Didem Arslan Yılmaz'a, Yılın Sanatçısı Ödülü piyanist Tuluyhan Uğurlu'ya, Yılın Proje Ödülü TEKNOFEST'e, Yılın Müzik Ödülü Ali Kınık'a, Yılın Basın Ödülü Bengü Türk Genel Yayın Yönetmeni Ünal Kaya'ya, Yılın Sporcu Ödülü Milli Okçu Mete Gazoz'a, Yılın Kültür Sanat Ödülü Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'ne, Yılın Bilim Ödülü TURKOVAC –Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'ye, Yılın Akademisyeni Ödülü Prof. Dr. Veysel Bozkurt'a, Yılın Köşe Yazarı Ödülü Mine Güler'e, Yılın Kitap Ödülü Türk Bozkır Kültürünün Doğuşu Andronovo Kültürü ile Doç. Dr. Elvin Yıldırım'a takdim edildi.