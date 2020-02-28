Ülkü Ocakları Ahmet Şafak konseri iptal edildi - Son Dakika
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Ülkü Ocakları Ahmet Şafak konseri iptal edildi

6 saat önce

Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından 29 Şubat Cumartesi günü düzenlenecek olan Ahmet Şafak konseri iptal edildi.

Ülkü Ocakları Ahmet Şafak konseri iptal edildi, System.String[]

Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından 29 Şubat Cumartesi günü düzenlenecek olan Ahmet Şafak konseri iptal edildi.


Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından "Ülkede Birlik" adı altında 29 Şubat Cumartesi günü 19.23'te başlayacak olan Ahmet Şafak konseri, İdlib'te düzenlenen saldırı sonrasında 33 Mehmetçiğin şehit olmasının ardından iptal edildiği açıklandı. - NEVŞEHİR

Ahmet Şafak, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:00 Kaynak: İHA
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