Son Dakika Haberleri: Ülkü Ocakları Başkanı Abayoğlu, Belediye Başkanı Çatal'ı ziyaret etti
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Ülkü Ocakları Başkanı Abayoğlu, Belediye Başkanı Çatal'ı ziyaret etti

2 saat önce

Kastamonu Ülkü Ocakları Başkanı Yunus Abayoğlu ve Taşköprü Ülkü Ocakları Başkanı İbrahim Reçber, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ülkü Ocakları Başkanı Abayoğlu, Belediye Başkanı Çatal'ı ziyaret etti, System.String[]
Kastamonu Ülkü Ocakları Başkanı Yunus Abayoğlu ve Taşköprü Ülkü Ocakları Başkanı İbrahim Reçber, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kastamonu Ülkü Ocakları Başkanı Yunus Abayoğlu ve yönetimi ile Taşköprü Ülkü Ocakları Başkanı İbrahim Reçber'e teşekkürlerini sundu. Kastamonu Ülkü Ocakları Başkanı Abayoğlu ise, Belediye Başkanı Çatal'a saat hediye ederek, görevinde başarılar diledi. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:28 Kaynak: İHA
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