Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Akbayır: "Milli ve Manevi Değerlerimize Dokunulursa Şeytanı Bile...

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Akbayır, 2015 yılında hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu andı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Akbayır, 2015 yılında hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu andı.



Cacabey Meydanı'nda Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun hayatından oluşan sergide konuşan Ülkü Ocakları Başkanı Akbayır, "Ege Üniversitesine yuvalanmış PKK Terör Örgütü sempatizanları tarafından kahpece şehit edilen Ege üniversitesi Ülkü Ocakları sorumlusu Ferat Yılmaz Çakıroğlu'nu unutmadığımızı belirtiriz. Fırat reis, 24 yaşında hepimizin idealleri gibi hayalleri olan bir öğrenciydi" dedi. 'Ayrılık ve ölüm yok' diyen Ülkü Ocakları Kırşehir Başkanı Akbayır şöyle konuştu;



"Bizde; ayrılık, ölüm ve acı yok. Bir ölür bin diriliriz. Ülkücü Türk gençliği olarak iyi ve kötü günde devletimizin ve milletimizin yanında oluruz. Sabrımız zorlanırsa milli ve manevi değerlerimize yapılacak hareketlerle karşılaşacak olursak ülkücü Türk gençliği olarak şeytanı bile imanımızla cehennemde esir etmeye hazırız." - KIRŞEHİR

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