Son Dakika Haberleri: Ülkü Ocakları Başkanı Ateş'ten 'İstanbul seçimleri' açıklaması
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Ülkü Ocakları Başkanı Ateş'ten 'İstanbul seçimleri' açıklaması

40 dakika önce

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, 23 Haziran'da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi ile ilgili bir basın açıklaması yaptı.

Ülkü Ocakları Başkanı Ateş'ten 'İstanbul seçimleri' açıklaması, System.String[]
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, 23 Haziran'da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi ile ilgili bir basın açıklaması yaptı.

Cemil Meriç'in "Kıyasıya bir savaştı bu, haç ile hilalin, batıyla doğunun, imanla inkarın savaşı" sözleriyle açıklamalarına başlayan Başkan Ateş, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili genç kardeşim; 23 Haziran Türk milletinin, kendisini İstanbul'dan sürmeyi, Anadolu topraklarından atmayı ve İslam'ı yok etmeyi hedefleyen düşmanlara karşı verdiği mücadele için önemli bir tarihtir. Yarın akşam seçim sonuçları Tel-Aviv'de, Londra'da, Washington'da, Berlin'de, Paris'te atılan havai fişeklerle, patlatılan şampanyalarla değil; Kaşgar'da, Kerkük'de, Afrin'de, Arakan'da, İslamabad'da, Gazze'de ve bütün Türk-İslam coğrafyasında şükür secdeleriyle, hamd nidalarıyla kutlanmalıdır. Türk gençliğinin, bu hakikatin farkında olarak takdir ve tercihini Cumhur İttifakı'ndan yana kullanacağından şüphem yoktur." - ÇANAKKALE
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:41 Kaynak: İHA
İstanbul, Politika
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