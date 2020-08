Ülkü Ocakları Başkanı Çelik'in 30 Ağustos mesajı - Son Dakika

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Ali Çelik, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Çelik, Türk Milleti'nin 98 yıl önce Dumlupınar'da bir kahramanlık destanına imza attığını ve 30 Ağustos'un, Türkiye Cumhuriyeti'nin üzerindeki kara bulutların dağıtıldığı milli diriliş günü olarak tarihteki yerini aldığını belirtti.

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Ali Çelik, 30 Ağustos Zaferi'nin, önemli bir askeri başarı olmanın yanında Türk Milleti'nin sarsılmaz azminin, sahip olduğu üstün iradenin, vatan ve millet sevgisinin, eşsiz kahramanlığın, güçlü birlik ve beraberliğin de unutulmaz sembolü olduğunu belirtti. Başkan Çelik açıklamasında; "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkomutanlığında taarruza geçen kahraman Türk ordusu; 30 Ağustos 1922'de namus ve şeref müdafaasını hiç çekinmeden yerine getirmiştir. Sonuçta kazanan aziz milletimiz, maküs kaderini değiştirmiş olan bu zafer ile Türk Milleti hiçbir şekilde vatanın bölünmez bütünlüğünden, bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde sonsuza kadar hür, bağımsız ve onurlu bir şekilde yaşayacağını bütün dünyaya ispat etmiştir. Milletçe sahip olduğumuz vatan sevgisi ve hürriyet aşkı, dün olduğu gibi bugün de Mehmetçiğimizin kahramanlık ve cesaretinde vücut bulmaktadır. Cumhuriyetimizin temellerinde yer alan bu yüksek ruh ve şuur her an, her saniye canlı kalmaya ve yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Zaferlerimizi gölgeleyip egemenlik haklarımızı savsaklamaya kalkışanlara 30 Ağustos şuuruyla, çelik gibi bir iradeyle ve misliyle mukabele edeceğimizi hiç kimse hatırdan çıkarmamalıdır. Unutulmasın ki, varlığımızın güvencesi 30 Ağustos Zaferi ve taarruz ruhudur ve bu ruh hala içten içe kaynamakta, açığa çıkmak için uygun zamanı beklemektedir. Bu düşüncelerle aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yürekten kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, cennet mekan şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ