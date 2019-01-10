Son Dakika Haberleri: Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş Oldu

Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş Oldu

1 saat önce

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş oldu.

Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş Oldu, System.String[]
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş oldu.

Edinilen bilgiye göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin takdiriyle Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfının 50. kuruluş yıl dönümünde Genel Başkanlığa Ateş getirildi.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 1984'te doğan Ateş, lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, yüksek lisans eğitimini ise aynı üniversitenin Eğitim Bilimleri Enstitüsünde yaptı.

Daha önce Ankara Ülkü Ocakları Üniversiteler Masası Başkan Yardımcılığı ile Ülkü Ocakları Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerinde de bulunan Ateş, 2007'den bu yana MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'ın danışmanlığını yapıyordu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:35 Kaynak: AA

MHP, Sinan Ateş, Politika
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