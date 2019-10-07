Son Dakika Haberleri: Ülkü Ocakları Başkanı Türker'den Belediye Başkanı Arı'ya ziyaret
Son Dakika Güncel Ülkü Ocakları Başkanı Türker'den Belediye Başkanı Arı'ya ziyaret

Ülkü Ocakları Başkanı Türker'den Belediye Başkanı Arı'ya ziyaret

1 saat önce

Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker ve beraberindeki ocak yöneticileri, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti.

Ülkü Ocakları Başkanı Türker'den Belediye Başkanı Arı'ya ziyaret, System.String[]

Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker ve beraberindeki ocak yöneticileri, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti.


Belediye Başkanı Rasim Arı, Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker ve beraberindeki heyeti başkanlık makamında misafir etti. Türker ve beraberindeki ocak yöneticilerine Nevşehir Belediyesi'nin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler veren Başkan Arı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Nevşehir'de Ülkü Ocakları'nın toplum yararına birçok faydalı işlere imza attığını ifade eden Belediye Başkanı Arı, heyete çalışmalarında başarılar diledi.


Ziyarette Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker tarafından Belediye Başkanı Rasim Arı'ya, üzerinde Osmanlı Tuğrası ile birlikte Allah ve Muhammed lafızlarının bulunduğu bir tablo hediye edildi. - NEVŞEHİR

Ali Türker, Rasim Arı, Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB'den dolandırıcılık uyarısı: İşe yerleştirme aracılarına itibar etmeyin
Sırp Cumhurbaşkanı, gazetecinin sorusunu yarıda kesip Erdoğan'ı korudu TBMM'de "nöbetçi bakan" uygulaması başlıyor THY, 700 kadın kabin memurunu işe alacak! İşte detaylar...

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 18:26:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ülkü Ocakları Başkanı Türker'den Belediye Başkanı Arı'ya ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]