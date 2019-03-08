Son Dakika Haberleri: Ülkü Ocakları Başkanlığı Kadınların Kadınlar Gününü Kutladı

Ülkü Ocakları Başkanlığı Kadınların Kadınlar Gününü Kutladı

1 saat önce

Ülkü Ocakları Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil dağıttı.

Ülkü Ocakları Başkanlığı Kadınların Kadınlar Gününü Kutladı, System.String[]
Ülkü Ocakları Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil dağıttı.

Adıyaman Valiliği yan tarafında yoldan geçen kadınların kadınlar gününü kutlayan Ülkü Ocakları Adıyaman Şube Başkanlığı yönetimi kadınlara karanfil takdiminde de bulundu.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlamanın mutluluğu içerisinde oldukları söyleyen Ülkü Ocakları Adıyaman Şube Başkanı Taha Şahin, bütün kadınların Kadınlar Gününü kutladıklarını vurguladı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:00 Kaynak: İHA

8 Mart, Adıyaman, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
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