Ülkü Ocakları Başkanlığı Kadınların Kadınlar Gününü Kutladı
1 saat önce
Ülkü Ocakları Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil dağıttı.
Ülkü Ocakları Adıyaman
Şube Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla karanfil dağıttı.
Adıyaman Valiliği yan tarafında yoldan geçen kadınların kadınlar gününü kutlayan Ülkü Ocakları Adıyaman Şube Başkanlığı yönetimi kadınlara karanfil takdiminde de bulundu. 8 Mart
Dünya Kadınlar Gününü kutlamanın mutluluğu içerisinde oldukları söyleyen Ülkü Ocakları Adıyaman Şube Başkanı Taha Şahin, bütün kadınların Kadınlar Gününü kutladıklarını vurguladı. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:00 Kaynak: İHA
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