Ülkü Ocakları "Blokzincir Akademisi" eğitimlerine başladı - Son Dakika

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, "dijitalde birlik" söylemi ile hayata geçirilen Blokzincir Akademisi eğitimlerine başladı.

Ülkü Ocaklarından yapılan açıklamaya göre, Blokzincir Akademisi için internet üzerinden yapılan yaklaşık 10 bin başvurudan 160 kişi seçildi.

Akademi kapsamında "Siber Güvenlik", "Blokzincir Geliştirme", "Dijital Varlıklar", "Blokzincir Hukuku", "VR&AR&Metaevren" alanlarında 5 ayrı çalışma grubu oluşturuldu. Katılımcılara, söz konusu alanlara ilişkin temel kavramlar, öğrendiklerini mesleklerinde nasıl kullanabileceklerine yönelik uzman kişiler tarafından 4 ay eğitim verilecek.

Eğitimini tamamlayan katılımcılar, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfınca hazırlanan eğitim portalındaki sertifikalı sınavlara katılabilecek. Katılımcılar, sınav sonrası sertifikalarını NFT olarak alabilecek.

Sertifika almaya hak kazanan katılımcılar, üretim safhasına geçerek, gruplar halinde kendi alanlarıyla ilgili prototip ürünler geliştirecek. Son aşamada ise bu ürünlerin üniversitelerin kuluçka merkezlerinde bir girişime dönüşmesi için Ülkü Ocakları tarafından gerekli başvurular yapılacak.

"Dijitalde birlik' söylemini geliştirdik"

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, gençlerin teknolojiyi sadece kullanan değil, üreten ve geliştiren tarafta olabilmesinin önemine vurgu yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gösterdiği hedefler doğrultusunda, Endüstri 4.0, Web 3.0, NFT, DFI, Metaverse gibi alanlarda çalışmalar sürdürdüklerini aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Merhum fikir insanı Gaspıralı İsmail Bey'in 'dilde, fikirde, işte birlik' sözü Türk dünyasının temellerini oluşturan önemli bir sözdür. O dönemden günümüze dijital ve internet gereçlerinin hayatımıza girmesi ile beraber, kökümüzden sapmadan değerlerimizi geliştirebilmek ve bunların üzerine koyabilmek için 'dijitalde birlik' söylemini geliştirdik.

Dilde, fikirde, işte ve dijitalde birliktelikle Türk dünyasında önemli çalışmalar yapılacağına inanıyoruz. Blokzincir Akademisi ile çeşitli alanlarda eğitim verdiğimiz gençlerimiz konularında uzmanlaşarak dijitalde birliktelik için büyük bir adım atmış olacaklardır."