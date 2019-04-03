Son Dakika Haberleri: Ülkü Ocakları'dan Bin Fidan

Ülkü Ocakları'dan Bin Fidan

22 dakika önce

Kayseri Ülkü Ocakları tarafından merhum Başbuğ Alparslan Türkeş'in vefatının 22. yılına özel Alparslan Türkeş Hatıra Ormanı'na bin adet fidan dikimi gerçekleştirildi.

Ülkü Ocakları'dan Bin Fidan, System.String[]
Kayseri Ülkü Ocakları tarafından merhum Başbuğ Alparslan Türkeş'in vefatının 22. yılına özel Alparslan Türkeş Hatıra Ormanı'na bin adet fidan dikimi gerçekleştirildi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu ve merhum Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 22. yılında adına yapılan hatıra ormanına Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Volkan Çolak ve yönetimi eşliğinde bin adet fidan dikimi yapıldı ve eskiyen tabela yenilendi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Çolak, "Her gün yokluğunu büyük ölçüde hissettiğimiz hareketimizin kurucusu Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in malum ölüm yıldönümü. Bizlerde onun aziz hatırası için her sene olduğu gibi bu senede fidanları toprakla buluşturmaya devam ediyoruz. Evlatları olarak bizler olduğumuz sürece Alparslan Türkeş'in ismi, fikirleri, yaşam tarzı hiçbir zaman unutulmayacak ve unutturulmayacak her zaman yaşayacaktır. Oluşturduğumuz bu hatıra ormanına bizler gözümüz gibi bakacağız ve ismini burada yaşatacağız. Bu vesile ile merhum Başbuğ Alparslan Türkeş'i vefatının 22. yılında rahmetle anıyorum. Ruhu şad mekanı cennet olsun" diye konuştu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:06 Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Kayseri, Alparslan Türkeş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li Vekil, İstanbul'un 3 İlçesinde Yapılan İtirazlardan Çıkan Sonuçları Açıkladı Türkiye'de 4 Kişilik Bir Yemeğin Maliyeti 10 Yılda 23,58 TL Arttı Tunç Soyer'in En Az Oy Aldığı Köyü Ziyaret Etmesi, Akıllara Melih Gökçek'in Paylaşımını Getirdi Son Dakika! Yapılan İtirazlar Sonrası İstanbul'un 19 İlçesinde Oylar Yeniden Sayılıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 17:28:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ülkü Ocakları'dan Bin Fidan
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]