Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı eğitim faaliyetlerine online devam ediyor - Son Dakika

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı eğitim faaliyetlerine online devam ediyor

07.12.2020 17:32
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı eğitim faaliyetlerine online devam ediyor, System.String[]

Pandemi sürecinde bir çok eğitim faaliyetleri ertelenirken Ülkü Ocakları online üzerinden eğitim programlarına aralıksız devam etti.

Pandemi sürecinde bir çok eğitim faaliyetleri ertelenirken Ülkü Ocakları online üzerinden eğitim programlarına aralıksız devam etti. Ülkü Ocakları'nın başlattığı "Gelecek Sende, Bilgi Ocak'ta" dijital eğitim platformu kısa sürede Türk gençliğinin beğenisini kazandı.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı pandemi nedeni ile yüz yüze eğitimlere ara verirken programları artık online olarak gerçekleştiriyor. Herkesin tamamen ücretsiz olarak yararlandığı online eğitimde Genel Kültür, Tarih, Coğrafya, Kültür - Sanat, Müzik, Spor, Edebiyat, Sinema ve Dergiler kategorileri yer alırken içerisinde ayrıca bilgi yarışmalarının mevcut olduğu belirtildi. Dijital eğitim platformu hakkında bilgi veren Denizli Ülkü Ocakları Başkanı Murat Aydınlı, "Ülkü Ocaklarının yeni dijital eğitim platformu olan ve kısa zaman içerisinde tüm Türk gençliğinin beğenisini kazanan Bilgi Ocakta sitesinden bahsetmek istiyoruz. Bilgi Ocak'ta, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından hazırlanan, başta Türk Gençliği olmak üzere milletimizin tüm fertlerinin kullanımına tamamen ücretsiz olarak sunulmuş bir eğitim programıdır. İçerisinde bilgi yarışmasından, test çözümlerine, sıra dışı bilgilerden, tarihte bugün neler olduğuna dair her türlü bilginin kaynağı bilgi ocakta da mevcuttur" dedi.

"Hem eğlence hem eğitim"

Dijital Eğitim programının çocukların pedagojik gelişimine katkıda bulunduğunu ifade eden Aydınlı, "Bu kategoriler içerisinde bulunan binlerce soruyla hazırlanan bilgi yarışması Türk Gençliğinin genel kültürünün arttırılması; bilgi dağarcığının geliştirilmesi, ilgi alanlarının tespiti ve bu alanlarda belli düzeyde yeterliliğe ulaşılması hedeflenmektedir. Günlük, haftalık ve aylık periyotlarda hazırlanan puan tabloları ile kullanıcılar arasında rekabet ortamı sağlanması ve bu sayede ilerleme kaydedilmesi hedeflenmektedir. Tarihte Bugün kategorisinde kullanıcıların tarihte, o gün gerçekleşmiş önemli ve ilginç olayları, yapılan buluşları ve "tarihte ilk olma" özelliği taşıyan önemli gelişmeler hakkında bilgi edinebilecekleri kısa içerikler yer almaktadır" diye konuştu. - DENİZLİ

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı eğitim faaliyetlerine online devam ediyor

Ülkü Ocakları, Müzik, Ocak, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı eğitim faaliyetlerine online devam ediyor - Son Dakika


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