ZONGULDAK - Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Yıldırım - Son Dakika

ZONGULDAK - Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Yıldırım

08.01.2021 21:35

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasının ardından yapılan gösterilere ilişkin, "Olay sadece basit bir rektör ataması değil. Burada gerçekten Türkiye'deki bazı durumları tetiklemeye çalışıyorlar.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasının ardından yapılan gösterilere ilişkin, "Olay sadece basit bir rektör ataması değil. Burada gerçekten Türkiye'deki bazı durumları tetiklemeye çalışıyorlar. Bir darbe zemini hazırlamaya çalışılıyor geçmişte olduğu gibi. Bize şu anda bile haberler geliyor." dedi.

Yıldırım, Ülkü Ocakları Zonguldak İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, İzmir'de 9 Eylül 2020'de, "İstiklal için kararlılık" yürüyüşü yaptıklarını anımsatarak, amaçlarının adalar üzerindeki hakları savunmak olduğunu söyledi.

Yürüyüşte 12 adayı temsilen 12 grupla Cumhuriyet Meydanı'ndan düşmanın denize döküldüğü Gündoğdu Meydanı'na kadar temsili yürüyüş yaptıklarını anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Dedik ki '12 ada bizim tarihi hakkımızdır ve bunu istiyoruz.' İçimizdeki bir çok hain, 'Ne istiyorsunuz? Yunanistan'la savaş mı çıkaracaksınız?' dedi. Gemimiz Oruç Reis, limandan çıkmadan daha 'Ne işi var Doğu Akdeniz'de, Yunanistan'la aramızda savaş çıkartıp ekonomik kriz mi yaratmak istiyorsunuz?' denildi. Biz bugün dolar yükselecek diye tarihi haklarımızdan vazgeçersek yarın çocuklarımızın, torunlarımızın yüzüne bakamayız. O yüzden sonuna kadar gideceğiz."

Yıldırım, sonuna kadar ada hakları için çabalayacaklarını belirterek, "Biz bu topraklarda olduğumuz müddetçe, bu topraklarda kimseye müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması

Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere değinen Yıldırım, "Olay sadece basit bir rektör ataması değil. Burada gerçekten Türkiye'deki bazı durumları tetiklemeye çalışıyorlar. Bir darbe zemini hazırlamaya çalışılıyor geçmişte olduğu gibi. Bize şu anda bile haberler geliyor. Üniversitelerin kapalı olmasına rağmen üniversitelerde çeşitli bir şekilde bir ayaklanma hareketi yaratmaya çalışıyorlar. Biz bunların hiçbirinin içinde yokuz." dedi.

Yıldırım, bu taraz olaylara devletin ve milletin en ağır şekilde gereken cevabı vereceğini söyledi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu eleştiren Yıldırım, "(Kaftancıoğlu) Vatanının ve milletinin düşmandır. Çocuklarınızı siz onlara emanet ederseniz, yarın çocuklarınız askere, polise kurşun sıkmış bir terörist olarak karşınıza çıkarlar. O yüzden bunların yapılandırmalarında çocuklarınızı tutmayın." diye konuştu.

ZONGULDAK - Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Yıldırım
ZONGULDAK - Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Yıldırım
ZONGULDAK - Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Yıldırım
ZONGULDAK - Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Yıldırım

Ahmet Yiğit Yıldırım, Ülkü Ocakları, Türkiye, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ZONGULDAK - Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Yıldırım - Son Dakika


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