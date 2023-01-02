Sinan Ateş cinayetinde gözaltına alınan şüpheli suçunu itiraf etti: Para için yaptık

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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş ile yanında bulunan arkadaşı Selman Bozkurt Ankara'nın Çankaya ilçesinde Kızılırmak Mahallesi 1456'ncı Sokak'ta geçtiğimiz cuma cami çıkışında motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

ŞÜPHELİLERDEN 1'İ SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Soruşturma kapsamında bugüne kadar 3 kişi yakalandı. Gözaltındaki bir şüphelinin saldırıyı itiraf ettiği ve "Para için yaptık" dediği öğrenildi. Emniyet kaynakları ise soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bilgisini verdi.

FOTOĞRAFLARI PAYLAŞILAN KİŞİNİN OLAYLA İLGİSİ YOK

Yenişafak'ta yer alan habere göre; tetikçi olduğu iddiasıyla sosyal medyada fotoğrafları paylaşılan E.C.Ç.'nin olayla ilgisinin bulunmadığı ortaya çıktı. Olay yerindeki tüm kamera görüntüleri izlenirken, şüphelilerin HTS kayıtları da geriye dönük incelemeye alındı. Olayda azmettiricinin olup olmadığının araştırıldığı, gözaltı sayısının artabileceği vurgulandı.

MHP'DEN İSTİFALAR BAŞLADI

Büyük yankı uyandıran olay sonrasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu olmak üzere birçok isim taziye mesajı yayımlarken, MHP ve Ülkü Ocakları'ndan herhangi bir açıklama gelmemesi sosyal medyanın gündemine oturdu. MHP'den yaşanan bu sessizliğin parti içinde tepkilere neden olduğu iddia edilirken, birçok ismin e-Devlet üzerinden istifa ederek görsellerini sosyal medya hesapları üzerinden paylaştıkları görüldü.

EŞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ: HEDEF GÖSTERMELERİN KİMSEYE FAYDASI YOK

Öte yandan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, ailesi adına Sinan Ateş'in sosyal medya hesabından bir açıklama metni yayınladı. Eşinin cenazesine gelerek taziyelerini iletenlere teşekkür eden Ayşe Ateş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Ankara'da düzenlenen hain suikast sonucu şehit düşen eşim Sinan Ateş'in cenazesi için yakından, uzaktan gelerek acımızı paylaşan, taziyelerini ileten herkese ailemiz adına teşekkür ediyorum. Eşimin şehit edilmesinden bugüne gerek sosyal medyada gerekse bazı internet sitelerinde yer alan katil arayışlarının, hedef göstermelerin kimseye bir faydası yoktur. Sosyal medya bir hüküm yeri değildir. Devletimiz, suçluları tespit edecek ve gereken cezayı verecek büyüklüktedir.

Her şeyden önemlisi Allah, en büyük adalet ve hüküm sahibidir. Acımızı bir siyasi malzeme haline getirmek, acımız üzerinden siyasi hesaplaşma yapmak isteyenlerden istirhamımız, ellerini vicdanlarına koymaları, acımıza saygı duymalarıdır. Şu anda tek bir gerçek vardır: Sinan Ateş, hain bir suikaste kurban gitmiş Ülkücü şehittir. Onun manevi hatırasına saygı göstermek isteyen herkesten tek beklentimiz duadır."