Ülkü Ocakları esnafa siftah parası dağıttı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Ülkü Ocakları esnafa siftah parası dağıttı - Son Dakika

Ülkü Ocakları esnafa siftah parası dağıttı

6 saat önce

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, Ülkü Ocakları tarafından esnafa dükkanlarını açmadan siftah parası dağıtıldı.

Ülkü Ocakları esnafa siftah parası dağıttı, System.String[]

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, Ülkü Ocakları tarafından esnafa dükkanlarını açmadan siftah parası dağıtıldı.


İş yerlerini açan esnaf ahilik geleneğini yaşatmak için zarf içinde dağıtılan siftah parası ve Türk bayrağını alarak güne başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Çekil, "Ahilik yolunda ayrılmayan, helal rızık için alın teri döken esnaf ve sanatkarlarımızın yanındayız. Şehidimiz Yusuf İmamoğlu ağabeyimizin şahadet şerbeti içtiğinde cebinden çıkan 35 kuruşu bugünkü siftahınız olarak kabul etmenizi rica eder, Allah'tan hayırlı ve bereketli bol kazançlar dileriz" diye konuştu.


Çekil, "Yusuf İmamoğlu şehit edildiği gün cebinde zamanın İstanbul Valisi Vefa Poyraz'ın ülkü ocaklarına yardım olarak verdiği 35 kuruş yardım parası vardı. Yusuf abinin 3 gündür karnı aç olmasına rağmen cebindeki para emanettir ve o para ile bir şey yemez, aklına bile getirmez. Emanete ihanet etmeyecek kadar maneviyatı yüksektir. Allah bu şuurda bizlere ülkücü gençler yetiştirmek nasip eylesin. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi. - BURSA

Yenişehir, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 06:47 Kaynak: İHA
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