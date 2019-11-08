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Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş'ten lösemili çocuklara ziyaret

7 saat önce

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Ankara Şehir Hastanesinde lösemi tedavisi gören çocukları ziyaret etti.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş'ten lösemili çocuklara ziyaret, System.String[]

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Ankara Şehir Hastanesinde lösemi tedavisi gören çocukları ziyaret etti.


Lösemili çocukların tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesine ziyarette bulunan Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, hastanede tedavi gören lösemili çocuklara hediyeler verdi. Ateş, Ülkü Ocakları'nın çocuklara yönelik çıkarmış olduğu "Çocuklar İçin Kutadgu Bilig" ve "Çocuklar İçin Dede Korkut" kitaplarından da hediye ettiği lösemili çocuklarla ve aileleriyle sohbet etti. Ateş, "Lösemi ile mücadelede lösemili yavrularımızın ve ailelerimizin her daim yanlarında olacağız. Ülkü Ocakları olarak lösemili yavrularımız için kan ve ilik bağışı kampanyaları düzenleyeceğiz. Bununla birlikte toplumumuzu lösemi hastalığı ile ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme gibi sosyal sorumluluk projelerimizi de kısa bir süre sonra hayata geçireceğiz. Ayrıca Lösemili Çocuklar Haftası vesileyle bir çağrıda bulunarak tüm vatandaşlarımızı kan ve ilik bağışında bulunmaya davet ediyorum" dedi.


Sinan Ateş, ziyareti sonrası misafirperverliklerinden dolayı Çocuk Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emrah Şenel ve hastane çalışanlarına teşekkür etti. - ANKARA

Sinan Ateş, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:07 Kaynak: İHA
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