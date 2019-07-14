Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş'ten Rektör Çomaklı'ya ziyaret
4 saat önce
Ülkü Ocakları Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş ve beraberindeki heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 12:20 Kaynak: İHA
Ülkü Ocakları Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş
ve beraberindeki heyet, Anadolu Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı
'yı ziyaret etti.
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş, Genel Başkan Yardımcıları Sina Özçelik ve Aşkın Dinçer ile birlikte Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Rektörlük Ofisi'nde gerçekleşen ziyarette heyet, Rektör Çomaklı'ya yürüttüğü çalışmalarda başarı dileklerinde bulundu. - ESKİŞEHİR
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