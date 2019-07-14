Son Dakika Haberleri: Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş'ten Rektör Çomaklı'ya ziyaret
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Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş'ten Rektör Çomaklı'ya ziyaret

4 saat önce

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş ve beraberindeki heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş'ten Rektör Çomaklı'ya ziyaret, System.String[]
Ülkü Ocakları Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş ve beraberindeki heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş, Genel Başkan Yardımcıları Sina Özçelik ve Aşkın Dinçer ile birlikte Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Rektörlük Ofisi'nde gerçekleşen ziyarette heyet, Rektör Çomaklı'ya yürüttüğü çalışmalarda başarı dileklerinde bulundu. - ESKİŞEHİR
Sinan Ateş, Çomaklı, Rektör, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 12:20 Kaynak: İHA
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