Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş: "Ülkücü Gençliğin Kararı Bellidir, Türkiye'nin Geleceğine Sahip...
1 saat önce
Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş: "Ülkücü gençliğin kararı bellidir, Türkiye'nin geleceğine sahip çıkma mücadelesinde Cumhur İttifakı'nın yanındadır.
Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş: "Ülkücü gençliğin kararı bellidir, Türkiye'nin geleceğine sahip çıkma mücadelesinde Cumhur İttifakı'nın yanındadır."
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 03:38 Kaynak: AA
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