Son Dakika Haberleri: Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş: "Ülkücü Gençliğin Kararı Bellidir, Türkiye'nin Geleceğine Sahip...

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş: "Ülkücü Gençliğin Kararı Bellidir, Türkiye'nin Geleceğine Sahip...

1 saat önce

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş: "Ülkücü gençliğin kararı bellidir, Türkiye'nin geleceğine sahip çıkma mücadelesinde Cumhur İttifakı'nın yanındadır.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş:
Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş: "Ülkücü gençliğin kararı bellidir, Türkiye'nin geleceğine sahip çıkma mücadelesinde Cumhur İttifakı'nın yanındadır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 03:38 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
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