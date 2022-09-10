ÜLKÜ OCAKLARI GENEL BAŞKANI'NDAN PROVOKASYON UYARISI

ÜLKÜ Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Yalova'da açıklamalarda bulundu. Okulların açılacağını hatırlatarak, öğrencileri provokasyonlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyaran Yıldırım, 'Yeni dönemde üniversitelerin provoke edileceği bilgisini aldık. Bunu sahada gözlemledik. O yüzden geçlerimizin bu anlamda dikkatli olması lazım. Provokasyonlara asla gelmesinler' dedi.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Yalova Ülkü Ocakları Başkanı Koray Köse'yi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yıldırım ziyaret sonrası yaptığı açıklamada provokasyon uyarısında bulunarak, 'Gençlerimizi provoke etmek isteyen, gençlerimizi bu anlamda başarılı çalışmalardan, yoldan çıkarmak isteyen bazı yapılandırmaların olduğunu görüyoruz. Özellikle bu anlamda yeni dönemde üniversitelerin provoke edileceği bilgisini aldık. Bunu sahada gözlemledik. O yüzden arkadaşlarımızı ve gençlerimizi uyardık. Bugün Cumhuriyet tarihinin terörle mücadelede en etkin süreci yaşanıyor. Önceki gün yapılan açıklamada yurt genelinde terör sayısının 100'ün altına düştüğü söyleniyor. Başlarını çıkardığı an güvenlik güçlerimiz tarafından imha ediliyor. Başarı elde edemedikleri için sokaklarda ve üniversitelerde bunu tekrardan bir şekilde canlı tutmaya çalışacaklar. O yüzden geçlerimizin bu anlamda dikkatli olması lazım. Provokasyonlara asla gelmesinler' diye konuştu.

'İLK DEFA OY KULLANACAK SEÇMENİN YÜZDE 35'İ ÜLKÜCÜ'

'Ülkü Ocaklarında sanatçı, bilim adamı, öğretmen, bürokratlar yetişiyor' diyen Yıldırım şöyle konuştu:

'Burada gençlerimizle sohbet etme imkanı bulduk. Kalabalık bir şekilde burada gençlerimiz bizi karşıladı. Onların yeni eğitim-öğretim yılıyla alakalı çalışmalarımızı faaliyetlerimizi değerlendirdik. Gördük ki aileler çocuklarını ülkü ocaklarına emanet ediyor. Geleceğin sporcuları, sanatçıları, öğretmenleri, bürokratları, bilim adamlarının yetişeceği çok önemli bir kurum haline gelmeye başladı. Çok başarılı arkadaşlarımız var bunları geleceğe hazırlamak, bir ülkü bir ideal bir hedef anlamında toplayabilmek açısından çalışmalarımızı devam ettiriyoruz ve yapılan anket çalışmalarında yeni oy kullanacak, ilk defa oy kullanacak yeni seçmenin yüzde 35'inin ülkücü olarak kendini tanımladığı iddia ediliyor. Biz de gittiğimiz yerlerde bunu görüyoruz zaten. Ülkü Ocaklarımız eskiye göre belki 2 katı 3 katı kalabalıklarla bizi karşılıyor. Yapmış oldukları konser, gençlik şölenlerinin çok daha kalabalık olduğunu görüyoruz. Bu da gençlere yakıştırmak istenen, gençler vurdumduymaz, gençler ilgisiz, gençler kültüründen töresinden uzaklaşıyor sözlerini aslında boşa çıkarıyor. Biz tam tersini görüyoruz. Yeni yetişen nesil gerçekten değerlerine, bayrağına, devletine, İslami değerlerine çok bağlı bir şekilde yetişiyor. Gelecekten aslında çok ümitliyiz. 2023 lider ülke Türkiye'sini hayata geçirecek gençlerimize bu yönde biz güveniyoruz.' (DHA)