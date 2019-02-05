Ülkü Ocakları Genel Başkanının Gençlik Tasavvuruna Kırşehir'den Destek

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş'in İslamiyet'in yüksek ahlakını almış, Türklük şuuruna sahip bir gençlik tasavvuruna Kırşehir Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı destek sundu.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş'in İslamiyet'in yüksek ahlakını almış, Türklük şuuruna sahip bir gençlik tasavvuruna Kırşehir Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı destek sundu.



Düşünen, sorgulayan, okuyan, araştıran gençlerin yetişmesini arzuladıklarını belirten Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş'in ' Türk ülküsünü 2019'dan alıp zaman ötesine taşıyacak; muasırlaşan ama asla başkalaşmayan bir gençlik arzuluyoruz' demesi üzerine Kırşehir Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Ahmet Akbayır, gençlik tasavvuruna destek olduklarını açıkladı.



Akbayır açıklamasında, "Ülkü Ocaklarının var oluş sebebi Turan sevdası ile yarına bakmasıdır.



Kurulduğu ilk günden beri Ülkü Ocaklarının yegane gayesi yiğidi düştüğü yerden kaldırmak ve bunu başaracak rol modeller yetiştirmektir. Türk gençliği de yaşına, konumuna, durumuna bakmadan Türk Vatanı için Türk Milleti için Türk Bayrağı için mücadele etmesi gerektiği her zaman her yerde varlığını göstermiş ve canı pahasına da olsa mücadeleden hiç geri durmamıştır."dedi. - KIRŞEHİR

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Bakan Albayrak, Türkiye'nin En Değerli Bankası Seçilen Ziraat Bankası'nı Tebrik Etti

HDP, Gaziantep'te DSP Adayı Celal Doğan'ı Destekleyecek

Germania Havayolları İflas Başvurusunda Bulundu

Palu Ailesi Hakkında Kamu Davası Açmaya Yeterli Delil Olduğu Gerekçesiyle İddianame Hazırlandı