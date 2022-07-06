Ülkü Ocakları Havza İlçe Başkanlığına Yasin Köz atandı - Son Dakika
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Ülkü Ocakları Havza İlçe Başkanlığına Yasin Köz atandı

06.07.2022 10:18
Ülkü Ocakları Havza İlçe Başkanlığına Yasin Köz atandı

Ülkü Ocakları Havza İlçe Başkanlığına Yasin Köz getirildi.

Ülkü Ocakları Havza İlçe Başkanlığına Yasin Köz getirildi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi tarafından Havza İlçe Başkanlığına atanan Yasin Köz, görevine başladı.

Ülkü Ocakları Samsun İl Başkanı Gökhan Yaşar, toplumların gelecek idealini sürekli yeniden inşa edenlerin gençler olduğunu vurgulayarak, "Gençliğin yeni ufuklara doğru ilerlemesi ve milli ülküler edinmesi için çalışmaktayız." dedi.

Köz ise Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfının misyon ve vizyonu çerçevesinde çalışacaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Yaşar, Köz'e Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Köz, Havza Müftüsü Mehmet Nurlu'nun yaptığı duanın ardından göreve başladı.

Törene MHP Havza İlçe Başkanı Ferhat Gültekin de katıldı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Samsun, Havza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ülkü Ocakları Havza İlçe Başkanlığına Yasin Köz atandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ülkü Ocakları Havza İlçe Başkanlığına Yasin Köz atandı - Son Dakika
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