Köz ise Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfının misyon ve vizyonu çerçevesinde çalışacaklarını ifade etti.

Ülkü Ocakları Samsun İl Başkanı Gökhan Yaşar, toplumların gelecek idealini sürekli yeniden inşa edenlerin gençler olduğunu vurgulayarak, "Gençliğin yeni ufuklara doğru ilerlemesi ve milli ülküler edinmesi için çalışmaktayız." dedi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Samsun, Havza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ülkü Ocakları Havza İlçe Başkanlığına Yasin Köz atandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.