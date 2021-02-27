Ülkü Ocakları Hocalı anıtını ziyaret etti - Son Dakika

Ülkü Ocakları Hocalı anıtını ziyaret etti

27.02.2021 05:03
Ülkü Ocakları Hocalı anıtını ziyaret etti, System.String[]

Azerbaycan'ın Hocalı kasabasında gerçekleşen soykırımın yıl dönümünde Ülkü Ocakları Kızılcahamam ilçe teşkilatı tarafından Kızılcahamam Hocalı anıt Müzesinde anma töreni düzenlenerek hocalı anıtına karanfil bırakıldı.

Azerbaycan'ın Hocalı kasabasında gerçekleşen soykırımın yıl dönümünde Ülkü Ocakları Kızılcahamam ilçe teşkilatı tarafından Kızılcahamam Hocalı anıt Müzesinde anma töreni düzenlenerek hocalı anıtına karanfil bırakıldı.

Ülkü Ocakları Kızılcahamam ilçe teşkilatı tarafından Kızılcahamam Hocalı anıt Müzesinde anma töreni düzendi. Törende konuşan Kızılcahamam Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Nuri Odacı yaptığı konuşmasında;

"Ülkü Ocakları Kızılcahamam İlçe Başkanlığı olarak Hocalı Soykırımı'nın yıl dönümü münasebetiyle İlçemizde bulunan Hocalı Anıtı' nı ziyaret ederek Şehit olan soydaşlarımızı dualarla yad ettik ve akabinde çevrede bulunan dairelerde lokum dağıtımı gerçekleştirdik" dedi. - ANKARA

Ülkü Ocakları Hocalı anıtını ziyaret etti
Ülkü Ocakları Hocalı anıtını ziyaret etti
Ülkü Ocakları Hocalı anıtını ziyaret etti

Ülkü Ocakları, Kızılcahamam, Azerbaycan, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ülkü Ocakları Hocalı anıtını ziyaret etti - Son Dakika


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