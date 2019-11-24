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Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan nişanlandı
6 saat önce
Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, Berna Büyüksimitçi ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı attı.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 05:23 Kaynak: İHA
Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, Berna Büyüksimitçi ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı attı.
Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan'ın Berna Büyüksimitçi ile nişanlandığı törene, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok ile MHP İl ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile Turan ve Büyüksimitçi ailelerinin yakınları katıldı.
Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, Berna Büyüksimitçi ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmış oldu. - KAYSERİ
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