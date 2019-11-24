Son Dakika Haberleri: Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan nişanlandı
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Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan nişanlandı

6 saat önce

Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, Berna Büyüksimitçi ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı attı.

Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan nişanlandı, System.String[]

Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, Berna Büyüksimitçi ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı attı.


Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan'ın Berna Büyüksimitçi ile nişanlandığı törene, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok ile MHP İl ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile Turan ve Büyüksimitçi ailelerinin yakınları katıldı.


Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, Berna Büyüksimitçi ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmış oldu. - KAYSERİ

Kayseri, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 05:23 Kaynak: İHA
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