Ülkü Ocakları İl Başkanlığından Mersin'deki cinayetle ilgili açıklama - Son Dakika
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Ülkü Ocakları İl Başkanlığından Mersin'deki cinayetle ilgili açıklama

16.03.2022 14:44
Ülkü Ocakları İl Başkanlığından Mersin'deki cinayetle ilgili açıklama

Ülkü Ocakları Mersin İl Başkanlığından, dün yaşanan silahlı kavgada bir teşkilat mensubunun öldürülmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Ülkü Ocakları Mersin İl Başkanlığından, dün yaşanan silahlı kavgada bir teşkilat mensubunun öldürülmesine ilişkin açıklama yapıldı.

"Mersin'de bir ülküdaşımızın öldürülmesi, teşkilatımızda derin bir üzüntüye sebep olmuştur" denilen açıklamada, "Yaşanan bir kavga olayının ardından olay yerinden uzaklaşan kişiye arkasından silahla ateş ederek sırtından vurup öldüren kişinin, eski bir ocak başkanı olması, eline bulaşan ülkücü kanını temizlemeyecektir" ifadelerine yer verildi. Bazı haberlerde iddia edildiği şekilde bıçaklı bir saldırı ve yaralama olayı olmadığı halde, kamuoyunda cinayeti yumuşatmak için bu şekilde algı oluşturulmaya çalışıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Konuyu buradan alarak üzerine vazife olmadığı halde bir katili savunan ve bu cinayeti bir şova dönüştürenler de ne derece büyük bir suça ortak olduklarını akıllarında bulundurmalıdırlar. Ortada ülkücü bir gencin kanı ve sıkılan kurşunun hesabını verecek adi bir suçlu vardır. Herkesin bu konuları göz önünde bulundurarak yaptığı açıklama ve yorumlara dikkat etmesi gerekmektedir. Vefat eden rahmetli ülküdaşımızın acısını derinden yaşadığımızı belirterek, bu konunun adli merciler nezdinde takipçisi olacağımızı bildiririz."

Dün, merkez Toroslar ilçesi Kuvayı Milliye Caddesi üzerinde yaşanan olayda, eski Ülkü Ocakları Mersin İl Başkanı Çağrı Ü., banka önünde tartıştığı 4 kişiden Emrullah K.'yi tabanca ile vurarak öldürmüş, zanlı daha sonra polis tarafından gözaltına alınmıştı. - MERSİN

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Ülkü Ocakları, Mersin, kavga, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ülkü Ocakları İl Başkanlığından Mersin'deki cinayetle ilgili açıklama - Son Dakika


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