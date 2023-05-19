Ülkü Ocakları ile CHP Gençlik Kolları üyeleri 19 Mayıs töreninde birbirlerine girdi

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19 Mayıs töreninde kavga! Ülkücüler ve CHP'liler birbirlerine girdi

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İstanbul'un kartal ilçesinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla anma ve çelenk koyma töreni gerçekleştirildi.

ARBEDE ÇIKTI

Gazeteci Murat Ağırel'in paylaşımına göre törende Ocakları, MHP üyeleri, Milli Gençlik, Spor Bakanlığı mensupları ve CHP Gençlik kolları üyeleri arasında tartışma ve arbede çıktı.

KAVGA ANLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Yaşanan kavga çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.