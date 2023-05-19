Ülkü Ocakları ile CHP Gençlik Kolları üyeleri 19 Mayıs töreninde birbirlerine girdi - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Ülkü Ocakları ile CHP Gençlik Kolları üyeleri 19 Mayıs töreninde birbirlerine girdi

19.05.2023 15:08

Kartal'da 19 Mayıs anma ve çelenk koyma töreninde Ülkü Ocakları, MHP üyeleri, Milli Gençlik, Spor Bakanlığı mensupları ve CHP Gençlik kolları üyeleri arasında tartışma ve arbede çıktı. Kavga anları sosyal medyada paylaşıldı.

İstanbul'un kartal ilçesinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla anma ve çelenk koyma töreni gerçekleştirildi.

ARBEDE ÇIKTI

Gazeteci Murat Ağırel'in paylaşımına göre törende Ocakları, MHP üyeleri, Milli Gençlik, Spor Bakanlığı mensupları ve CHP Gençlik kolları üyeleri arasında tartışma ve arbede çıktı.

KAVGA ANLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Yaşanan kavga çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

YORUMLAR
500
Sosyal medyadan ünlülerin 19 Mayıs paylaşımları Sosyal medyadan ünlülerin 19 Mayıs paylaşımları

Cumhuriyet Halk Partisi, Gençlik, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ülkü Ocakları ile CHP Gençlik Kolları üyeleri 19 Mayıs töreninde birbirlerine girdi - Son Dakika


Son Dakika
16:53 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan'la Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüşecek.
16:49 Tarkan'dan 19 Mayıs paylaşımı! Mustafa Kemal Atatürk için marş yazdı
16:43 7. Türkiye Altın Marka Ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu
16:43 Suriye'de basketbol kariyerine devam eden Kemal Canbolat'ın son paylaşımı büyük yankı getirdi: Amerikalı arkadaşımla Suriye'de restoranda oturuyorum
16:41 AK Parti Milletvekili Mustafa Şen, Avrupa ülkelerine bakarak seçimlerde katılımın en yüksek olduğu ülkenin Türkiye olduğuna değindi
16:39 Ümit Özdağ'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelttiği 4 soru! Sadece HDP sorusu kriz çıkarmaya müsait
16:34 Haberler.com ve Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur ödüllere doymuyor! Bir ödül de Marka Zirvesi'nden geldi
16:21 Haberler.com ve Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur ödüllere doymuyor! Bir ödül de Marka Zirvesi'nden geldi
16:11 İşte Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na yönelttiği 4 soru! Üçünde sorun yok ama HDP sorusu kriz çıkarabilir
16:10 AK Partili Mustafa Şen: Seçimlere en yüksek katılım Türkiye'de
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2023 17:02:47. #1.13#
SON DAKİKA: Ülkü Ocakları ile CHP Gençlik Kolları üyeleri 19 Mayıs töreninde birbirlerine girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement