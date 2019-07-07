Ülkü Ocakları 'Kaba Can Kat' projesiyle örnek oluyor
51 dakika önce
Eskişehir Ülkü Ocakları Teşkilatı, sokak hayvanları için Eskişehir çapında çeşitli yerlere mama ve su bıraktı.
Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 12:26 Kaynak: İHA
Ülkü Ocakları Teşkilatı, sokak hayvanları için Eskişehir çapında çeşitli yerlere mama ve su bıraktı.
Ülkü Ocakları Genel Merkezi, sokak hayvanları için "Kaba Can Kat" sloganı ile Türkiye
çapında bir sosyal sorumluluk projesi başlatmıştı. Ülkü Ocakları Genel Merkezinin başlatmış olduğu projeye Eskişehir Ülkü Ocakları Teşkilatı, kent merkezinin muhtelif yerlerine mama ve su bırakarak destek verdi. Örnek bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren Ülkü Ocakları, takdir topladı.
Sosyal sorumluluk projesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Ülkü Ocakları Eskişehir İl Başkanı Yasin Yumrukaya da açıklamasında, "Su yalnızca bizim değil, doğada yaşayan bütün canlıların, siz de hayvan dostlarımız için kaba can katın evlerinizin iş yerlerinizin önüne su ve mama koyun, unutmayalım dünya sadece bizim için yaratılmamıştır" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR
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