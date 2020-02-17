Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı'ndan "Çakıroğlu" sergisi - Son Dakika
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Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı'ndan "Çakıroğlu" sergisi

7 saat önce

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı, Ege Üniversitesinde 5 yıl önce öğrenciler arasında çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu anısına fotoğraf sergisi açtı.

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı'ndan

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı, Ege Üniversitesinde 5 yıl önce öğrenciler arasında çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu anısına fotoğraf sergisi açtı.

Cumhuriyet Meydanı'nda açılan sergiyi gezen Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, burada yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi yiğit kardeşlerini anmak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Fırat Yılmaz Çakıroğlu ismini yaşatmak ve hafızalardan silinmemesi için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirten Turan, "O zaman içimize düşen ateş, yine aynı ve şiddetini koruyor. Biz istiyoruz ki insanlar bunu sağ, sol veya basit bir öğrenci kavgası olarak görmesin, Fırat kardeşimizi idealleri olan hayalleri olan bir genç olarak bilsinler istiyoruz." dedi.

Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun fotoğraflarının bulunduğu sergi, gün boyunca açık kalacak.

Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Kayseri, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:45 Kaynak: AA
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